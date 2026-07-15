Ексзірка "Барселони" повернувся до Польщі

Варшавський клуб опублікував кілька світлин, на яких зірковий форвард працює з м'ячем. Тренування на території Legia Training Center дозволили Роберту Левандовському підтримувати форму перед вильотом в США.

"Останніми днями у Legia Training Center ми приймали Роберта Левандовського, який готується до нового етапу своєї кар’єри у складі "Чікаго Файр". Роберте, бажаємо тобі успіхів на наступному етапі кар’єри", - йдеться в дописі.

Фото: Тренування Роберта Левандовського в Польщі (legiawarszawa, Instagram)

Нова глава для зіркового поляка

Офіційно "Чикаго Файр" оголосив про підписання Роберта Левандовського 29 червня, за день до завершення контракту поляка з "Барселоною". Угода з клубом з МЛС розрахована до кінця сезону-2027/28.

Трансфер зіркового форварда в клубі назвали важливим кроком у розвитку команди.

"Ми поставили собі за мету побудувати клуб світового рівня, який надихатиме, об'єднуватиме Чикаго та боротиметься за титули. Роберт уособлює ці цінності. Його прихід підтверджує наші амбіції вигравати трофеї та піднімає стандарти клубу на рівень, якого заслуговує це місто", - сказав директор з футболу та головний тренер "Чикаго Файр" Грегг Бергалтер.

Кар'єра Левандовського

37-річний форвард є одним з найкращих футболістів в історії польського футболу. Зокрема, він є найкращим бомбардиром в історії збірної - 89 голів в 167-ми матчах.

Але також він має вражаючу клубну кар'єру - Левандовський захищав кольори "Боруссії" з Дортмунда та "Баварії" в НІмеччині, а також "Барселони" з Іспанії. В його доробку - перемога в Лізі чемпіонів, десять титулів чемпіона Німеччини, "Золота бутса" УЄФА та дві нагороди найкращому футболісту світу за версією ФІФА (2020, 2021).