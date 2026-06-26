UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

ЧС-2026: хто вийшов у плей-офф та які пари 1/16 фіналу сформовані після нічних матчів

09:55 26.06.2026 Пт
2 хв
Вже відомі 19 з 32-х учасників поєдинків на виліт
aimg Андрій Костенко
Еквадор сенсаційно переміг Німеччину (фото: x.com/FIFAWorldCup)

Груповий етап чемпіонату світу-2026 добігає кінця. За підсумками нічних матчів у групах D, E та F визначилися нові учасники плей-оф та склалися чотири пари 1/16 фіналу.

Результати та турнірне становище

У групах, що завершили виступи, зафіксовано такі підсумки.

Група D: США попри поразку від Туреччини (2:3) виходять з першого місця. Австралія фінішувала другою після нічиєї з Парагваєм (0:0).

Група E: Німеччина, попри сенсаційну поразку від Еквадору (1:2), втримала лідерство. Кот-д'Івуар вийшов з другого місця завдяки перемозі над Кюрасао (2:0). Еквадор також пройшов до наступного раунду за рейтингом третіх місць.

Група F: Нідерланди здобули впевнену перемогу над Тунісом (3:1) і виграли групу. Нічия Японії та Швеції (1:1) дозволила обом командам також вийти до плей-оф.

Учасники плей-офф та пари 1/16 фіналу

На цей час путівки до 1/16 фіналу вже здобули 19 збірних: Мексика, ПАР, Швейцарія, Канада, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Марокко, США, Австралія, Німеччина, Кот-д'Івуар, Еквадор, Нідерланди, Японія, Швеція, Франція, Норвегія, Аргентина та Колумбія.

Сформовані такі пари (вказані дати та час матчів):

  • 28 червня, 22:00. ПАР – Канада
  • 29 червня, 20:00. Бразилія – Японія
  • 30 червня, 4:00. Нідерланди – Марокко
  • 2 липня, 3:00. США – Боснія і Герцеговина

Статистичні факти

Крім того, минула ніч увійшла в історію ЧС одразу за кількома показниками.

Рекорд результативності: На турнірі вже забито 177 м'ячів, що є новим досягненням для чемпіонатів світу. Попередній рекорд належав чемпіонату світу-2022 у Катарі, де за 64 матчі було забито 172 голи.

Автоголи: Тунісець Ельєс Схірі забив у власні ворота, що стало 12-м автоголом на турнірі – це повторення антирекорду.

Також ми розповіли, як збірна Ірану відмовилась летіти на вирішальний матч ЧС-2026 через затримання свого лідера.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФутболЧемпіонат світу