ЧС-2026: хто вийшов у плей-офф та які пари 1/16 фіналу сформовані після нічних матчів

Груповий етап чемпіонату світу-2026 добігає кінця. За підсумками нічних матчів у групах D, E та F визначилися нові учасники плей-оф та склалися чотири пари 1/16 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
У групах, що завершили виступи, зафіксовано такі підсумки.
Група D: США попри поразку від Туреччини (2:3) виходять з першого місця. Австралія фінішувала другою після нічиєї з Парагваєм (0:0).
Група E: Німеччина, попри сенсаційну поразку від Еквадору (1:2), втримала лідерство. Кот-д'Івуар вийшов з другого місця завдяки перемозі над Кюрасао (2:0). Еквадор також пройшов до наступного раунду за рейтингом третіх місць.
Група F: Нідерланди здобули впевнену перемогу над Тунісом (3:1) і виграли групу. Нічия Японії та Швеції (1:1) дозволила обом командам також вийти до плей-оф.
На цей час путівки до 1/16 фіналу вже здобули 19 збірних: Мексика, ПАР, Швейцарія, Канада, Боснія і Герцеговина, Бразилія, Марокко, США, Австралія, Німеччина, Кот-д'Івуар, Еквадор, Нідерланди, Японія, Швеція, Франція, Норвегія, Аргентина та Колумбія.
Сформовані такі пари (вказані дати та час матчів):
Крім того, минула ніч увійшла в історію ЧС одразу за кількома показниками.
Рекорд результативності: На турнірі вже забито 177 м'ячів, що є новим досягненням для чемпіонатів світу. Попередній рекорд належав чемпіонату світу-2022 у Катарі, де за 64 матчі було забито 172 голи.
Автоголи: Тунісець Ельєс Схірі забив у власні ворота, що стало 12-м автоголом на турнірі – це повторення антирекорду.
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