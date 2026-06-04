Чи зіграє Плотницький? Збірна України з волейболу назвала склад на Лігу націй

Чому лідер досі не в Китаї

Напередодні старту міжнародного сезону зірковий догравальник італійської "Перуджі" Олег Плотницький оголосив про повернення до лав національної команди. Проте навколо його участі в першому турі розгорнулася справжня драма.

Через організаційні затримки з оформленням документів волейболіст досі перебуває в Європі та очікує на отримання нового українського паспорта. Через це він не зміг вилетіти зі збірною до Китаю. У тренерському штабі плекають надію, що Плотницький встигне владнати питання й приєднається до команди безпосередньо в ході стартових поєдинків.

На випадок, якщо лідер так і не встигне долетіти, у розпорядженні аргентинського фахівця Рауля Лосано є ще чотири догравальники, серед яких найрезультативніший гравець минулого розіграшу Ліги націй Дмитро Янчук. Також у строю інші ключові виконавці: центральний блокуючий Юрій Семенюк та діагональний Василь Тупчій.

Склад збірної України на перший тиждень Ліги націй:

Зв'язуючі: Юрій Синиця ("Хебей", Китай), Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни").

Юрій Синиця ("Хебей", Китай), Віталій Щитков ("Епіцентр-Подоляни"). Діагональні: Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Максим Tонконог ("Фано", Італія).

Василь Тупчій ("Барком-Кажани"), Максим Tонконог ("Фано", Італія). Догравальники: Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Ілля Ковальов ("Барком-Кажани"), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція), Олександр Наложний ("Епіцентр-Подоляни"), Євгеній Кісілюк ("Рапід", Румунія).

Олег Плотницький ("Перуджа", Італія), Ілля Ковальов ("Барком-Кажани"), Дмитро Янчук ("Панатінаїкос", Греція), Олександр Наложний ("Епіцентр-Подоляни"), Євгеній Кісілюк ("Рапід", Румунія). Центральні блокуючі: Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща), Денис Велецький, Андрій Челеняк (обидва – "Епіцентр-Подоляни").

Владислав Щуров ("Барком-Кажани"), Юрій Семенюк ("Проєкт Варшава", Польща), Денис Велецький, Андрій Челеняк (обидва – "Епіцентр-Подоляни"). Ліберо: Євгеній Бойко ("Решетилівка"), Ярослав Пампушко ("Барком-Кажани").

Контрольні матчі та календар першого тижня

Для збірної України це другий поспіль сезон у Лізі націй. Перед стартом у Китаї "синьо-жовті" провели три товариські зустрічі: поступилися Болгарії та Польщі з однаковим рахунком 1:3, але завершили підготовку оптимістичною перемогою над Сербією (3:1).

Розклад матчів збірної України (за київським часом):

Середа, 10 червня, 15:00. Україна – Японія

Україна – Японія Четвер, 11 червня, 11:30 . Китай – Україна

. Китай – Україна П'ятниця, 12 червня, 11:30. Україна – Куба

Україна – Куба Неділя, 14 червня, 8:00. Україна – Польща

Де дивитися матчі

Ексклюзивним транслятором Ліги націй в Україні є "Суспільне Спорт". Матчі турніру будуть доступні наживо на платформах "Суспільне Спорт" і місцевих каналах "Суспільного".