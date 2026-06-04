Сыграет ли Плотницкий? Сборная Украины по волейболу назвала состав на Лигу наций

Мужская национальная сборная Украины по волейболу официально объявила состав на матчи первой игровой недели самого престижного коммерческого турнира планеты - Лиги наций-2026, который будет принимать Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на volleyball.ua.
Накануне старта международного сезона звездный доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о возвращении в ряды национальной команды. Однако вокруг его участия в первом туре развернулась настоящая драма.
Из-за организационных задержек с оформлением документов волейболист до сих пор находится в Европе и ожидает получения нового украинского паспорта. Из-за этого он не смог вылететь со сборной в Китай. В тренерском штабе лелеют надежду, что Плотницкий успеет решить вопрос и присоединится к команде непосредственно в ходе стартовых поединков.
На случай, если лидер так и не успеет долететь, в распоряжении аргентинского специалиста Рауля Лосано есть еще четыре доигровщика, среди которых самый результативный игрок прошлого розыгрыша Лиги наций Дмитрий Янчук. Также в строю другие ключевые исполнители: центральный блокирующий Юрий Семенюк и диагональный Василий Тупчий.
Состав сборной Украины на первую неделю Лиги наций:
Для сборной Украины это второй подряд сезон в Лиге наций. Перед стартом в Китае "сине-желтые" провели три товарищеские встречи: уступили Болгарии и Польше с одинаковым счетом 1:3, но завершили подготовку оптимистичной победой над Сербией (3:1).
Расписание матчей сборной Украины (по киевскому времени):
Эксклюзивным транслятором Лиги наций в Украине является "Суспільне Спорт". Матчи турнира будут доступны вживую на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".
Ранее мы сообщили расписание матчей и трансляций женской сборной Украины в дебютном сезоне Лиги наций.