Сыграет ли Плотницкий? Сборная Украины по волейболу назвала состав на Лигу наций

Почему лидер до сих пор не в Китае

Накануне старта международного сезона звездный доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий объявил о возвращении в ряды национальной команды. Однако вокруг его участия в первом туре развернулась настоящая драма.

Из-за организационных задержек с оформлением документов волейболист до сих пор находится в Европе и ожидает получения нового украинского паспорта. Из-за этого он не смог вылететь со сборной в Китай. В тренерском штабе лелеют надежду, что Плотницкий успеет решить вопрос и присоединится к команде непосредственно в ходе стартовых поединков.

На случай, если лидер так и не успеет долететь, в распоряжении аргентинского специалиста Рауля Лосано есть еще четыре доигровщика, среди которых самый результативный игрок прошлого розыгрыша Лиги наций Дмитрий Янчук. Также в строю другие ключевые исполнители: центральный блокирующий Юрий Семенюк и диагональный Василий Тупчий.

Состав сборной Украины на первую неделю Лиги наций:

Связующие: Юрий Синица ("Хэбэй", Китай), Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляне").

Юрий Синица ("Хэбэй", Китай), Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляне"). Диагональные: Василий Тупчий ("Барком-Кажаны"), Максим Тонконог ("Фано", Италия).

Василий Тупчий ("Барком-Кажаны"), Максим Тонконог ("Фано", Италия). Доигровщики: Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Илья Ковалев ("Барком-Кажаны"), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция), Александр Наложный ("Эпицентр-Подоляне"), Евгений Кисилюк ("Рапид", Румыния).

Олег Плотницкий ("Перуджа", Италия), Илья Ковалев ("Барком-Кажаны"), Дмитрий Янчук ("Панатинаикос", Греция), Александр Наложный ("Эпицентр-Подоляне"), Евгений Кисилюк ("Рапид", Румыния). Центральные блокирующие: Владислав Щуров ("Барком-Кажаны"), Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша), Денис Велецкий, Андрей Челеняк (оба - "Эпицентр-Подоляне").

Владислав Щуров ("Барком-Кажаны"), Юрий Семенюк ("Проект Варшава", Польша), Денис Велецкий, Андрей Челеняк (оба - "Эпицентр-Подоляне"). Либеро: Евгений Бойко ("Решетиловка"), Ярослав Пампушко ("Барком-Кажаны").

Контрольные матчи и календарь первой недели

Для сборной Украины это второй подряд сезон в Лиге наций. Перед стартом в Китае "сине-желтые" провели три товарищеские встречи: уступили Болгарии и Польше с одинаковым счетом 1:3, но завершили подготовку оптимистичной победой над Сербией (3:1).

Расписание матчей сборной Украины (по киевскому времени):

Среда, 10 июня, 15:00. Украина - Япония

Украина - Япония Четверг, 11 июня, 11:30 . Китай - Украина

. Китай - Украина Пятница, 12 июня, 11:30. Украина - Куба

Украина - Куба Воскресенье, 14 июня, 8:00. Украина - Польша

Где смотреть матчи

Эксклюзивным транслятором Лиги наций в Украине является "Суспільне Спорт". Матчи турнира будут доступны вживую на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".