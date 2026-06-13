Бойовий мир у Торонто: Канада врятувалась проти Боснії у стартовому матчі на домашньому ЧС (відео)

ЧС-2026. Група В. 1-й тур

Канада – Боснія і Герцеговина – 1:1

Голи: Ларін, 79 - Лукіч, 21

Швидкий гол Боснії

Старт поєдинку неочікувано пройшов під диктовку збірної Боснії і Герцеговини, яка створила кілька гострих моментів біля воріт господарів уже в дебюті. Активність балканців принесла результат на 21-й хвилині: Йово Лукіч виграв верхову боротьбу під час розіграшу кутового та точним ударом головою відкрив рахунок у матчі.

Канада миттєво перехопила ініціативу і забрала м'яч під свій тотальний контроль (66% володіння). "Кленові" буквально засипали штрафний майданчик суперника навісами, заробивши за тайм аж 9 кутових. Проте захист боснійців на чолі з досвідченим Сеадом Колашинацом стояв стіною. Найкращі шанси відігратися змарнували Джонатан Девід (його удар з вигідної позиції парирував колишній голкіпер "Зорі" Нікола Васіль) та Тані Олувасейі, який пробив вище воріт без опору захисників.

На останніх доданих до першого тайму хвилинах Дерек Корнеліус змарнував фінальну нагоду канадців забити у роздягальню. На перерву команди пішли за мінімальної переваги боснійців – 1:0.

Вихід канадського джокера

Зі стартом другої половини зустрічі канадці кинулися відігруватися. Уже на 53-й хвилині "кленові" створили стовідсотковий момент: Олувасейі пробивав повз безпорадного голкіпера, але Боснію врятував Колашинац, який у неймовірному підкаті перевів м'яч у поперечину. Балканці відповіли супермоментом Емердіна Деміровіча - форвард вискочив віч-на-віч із кіпером Канади Максимом Крепо, проте замудрив із обіграшем воротаря й упустив шанс подвоїти перевагу.

Після 60-ї хвилини на полі розпочалася справжня злива замін. Тренер господарів поля Джессі Марш пішов на ризик і провів кардинальну ротацію в атаці, знявши з гри навіть Джонатана Девіда. Тиск господарів посилився: спочатку Нікола Катіч вибив м'яч із лінії майже порожніх воріт Боснії, а на 79-й хвилині джокер канадців Кайл Ларін, який щойно з'явився на полі, отримав передачу у штрафному майданчику та потужним ударом у кут зрівняв рахунок - 1:1.

Після забитого м'яча збірна Канади спіймала справжній кураж і всіма силами пішла вперед, намагаючись вирвати перемогу на домашній арені. Боснійці, помітно виснажені високим темпом поєдинку, повністю віддали ініціативу та всім складом сіли глибоко в оборону, самовіддано захищаючи нічийний результат.

Канада, як не намагалась, не змогла вирвати перемогу. Проте й нічия стала знаковою: це перше очко "кленових" за час виступів на Мундіалях. Для історичного досягнення знадобилося сім матчів на трьох турнірах.

Ситуація у групі B та розклад наступних матчів

Окрім Канади та Боснії і Герцеговини, у квартеті B виступають збірні Швейцарії та Катару. Свій очний поєдинок стартового туру вони проведуть у суботу, 13 червня, о 22:00 за київським часом.

У другому турі на команди чекають такі протистояння: