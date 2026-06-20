Біль і розпач "синьо-жовтих": Нідерланди знищили Швецію на ЧС-2026 (відео голів)

Чемпіонат світу-2026. Група F. 2-й тур

Нідерланди – Швеція – 5:1

Голи: Броббі, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервілл, 89 – Еланга, 59

Ефективний бліцкриг нідерландців

Шведи підходили до матчу, маючи за плечима яскраву перемогу над Тунісом (5:1). Успіх у грі з "помаранчевими" гарантував їм місце у 1/16 фіналу. Натомість нідерландці, які упустили своє в поєдинку з Японією (2:2), вже не мали права на помилку.

У звітній грі підопічні Рональда Кумана конвертували територіальну перевагу у швидкий гол уже на 5-й хвилині. Голкіпер Барт Вербрюгген розпочав атаку довгою передачею, Коді Гакпо підхопив м'яч і прострелив на Браяна Броббі, який влучно замкнув передачу – 1:0.

На 17-й хвилині нідерландці подвоїли перевагу. Дензел Дюмфріс увірвався по правому флангу і низом віддав до воротарського майданчика, де той же Броббі технічно підправив м'яч у дальній кут, оформивши дубль – 2:0.

Ближче до кінця тайму Швеція перехопила ініціативу зусиллями Ясіна Аярі та Віктора Дьокереша. На 45-й хвилині скандинави навіть забили після стандарту, але англійський арбітр Майкл Олівер скасував взяття воріт через офсайд у Густава Лагербільке.

У доданий час шведи влаштували справжній штурм: спочатку Дьокереш підступно пробив зі штрафного, а за мить Аярі цілив під ближню стійку. В обох епізодах ворота Нідерландів урятував голкіпер Барт Вербрюгген, продемонструвавши шалену реакцію.

Гольове безумство на старті другого тайму

Друга половина зустрічі розпочалася з тактичної перестановки від Рональда Кумана: замість Доніелла Малена на поле вийшов Крісенсіо Саммервілл, який миттєво став головним мотором нідерландських контратак.

Уже на 47-й хвилині Саммервілл кинув у прорив Дюмфріса, а той знайшов на дальній стійці Коді Гакпо - 3:0.

На 54-й хвилині цей же дует організував четверте взяття воріт: Саммервілл розігнав стрімкий випад, а Гакпо змістився з лівого кута штрафного та поцілив у ближній кут, оформивши дубль - 4:0.

Шведський тренерський штаб спробував урятувати гру потрійною заміною, випустивши Антоні Елангу, Лукаса Бергвалля та Бесфорта Зенелі. Рокіровка спрацювала майже миттєво. На 59-й хвилині Александер Ісак розрізав оборону Нідерландів філігранною передачею, а свіжий Еланга втік на побачення з Вербрюггеном і холоднокровно реалізував свій шанс - 4:1.

Але наприкінці поєдинку нідерландці знову зловили суперника на помилці та довели рахунок до непристойного. Мемфіс Депай, який вийшов на заміну, розкішною передачею знайшов Крісенсіо Саммервілла. Гравець стрімко наблизився до карного майданчика і більярдним ударом низом поклав м'яч точнісінько в кут воріт Швеції - 5:1.

Блискучий перформанс Саммервілла, який після виходу на заміну оформив гол та два асисти, остаточно зняв усі питання у цьому протистоянні.

Що далі

Нідерланди після перемоги набрали 4 очки та очолили групу F. Шведи з 3-ма пунктами наразі другі. У другому турі зіграють також Японія і Туніс – цей матч стартує о 7:00 за київським часом.

У заключному турі між собою зійдуться Нідерланди з Тунісом та Швеція з Японією. Поєдинки заплановані на 26 червня та розпочнуться одночасно – о 2:00 за київським часом.