Берінчик увірвався в шоу Ітауми: у Лондоні на нього чекає грізний нокаутер

Срібний призер Олімпійських ігор та колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик готується до масштабного повернення на великий ринг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.
Український боксер вже узгодив деталі свого наступного поєдинку, який стане однією з головних подій грандіозного боксерського вечора на легендарній арені O2 у Лондоні. Його головною подією стане мегафайт у суперважкій вазі між британським проспектом Мозесом Ітаумою та хорватським супертяжем Філіпом Хрговічем.
Поєдинок Берінчика запланований як співголовна зустріч цього вечора, що підкреслює високий статус українського боксера на міжнародній арені.
Грандіозний захід відбудеться наприкінці літа – 29 серпня, а до трансляції події буде прикута увага мільйонів фанатів боксу по всьому світу завдяки зірковому головному бою.
Для 38-річного українця цей вихід у ринг буде першим після тривалої вимушеної паузи. Свій останній поєдинок Денис провів у лютому 2025 року, коли достроково поступився американцю Кейшону Девісу, втративши свій чемпіонський пояс WBO. Після цього українцю довелося пройти складні випробування:
Очікується, що протистояти Денису буде грізний місцевий нокаутер Сем Ноукс. Британський боксер має у своєму активі 16 дострокових перемог і зовсім нещодавно дав наджорсткий чемпіонський бій топ-фавориту Абдуллі Мейсону (британець поступився за очками), тому для українця це повернення стане справжньою перевіркою на міцність.
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