Аргентина влаштувала шалений камбек проти Єгипту та вийшла у чвертьфінал ЧС-2026

ЧС-2026. 1/8 фіналу

Аргентина – Єгипет – 3:2

Голи: Ромеро, 79, Мессі, 83, Фернандес, 90+4 – Ібрагім, 15, Зіко, 67

Незабитий пенальті: Мессі (Аргентина), 21 (воротар)

Провал, який ледь не став фатальним

Матч розпочався для фаворитів за найгіршим сценарієм. Уже на 15-й хвилині Ібрагім вивів "фараонів" уперед.

За п'ять хвилин Аргентина отримала ідеальний шанс відігратися, але Ліонель Мессі не зміг реалізувати пенальті – єгипетський голкіпер Мустафа Шобейр, який став справжнім героєм першого тайму, парирував удар.

Ситуація стала критичною на 67-й хвилині, коли Зіко подвоїв перевагу африканської збірної, завершивши зразковий контрнаступ своєї команди – 0:2.

Рятівний штурм та бенефіс Мессі

Опинившись за крок від катастрофи, тренерський штаб "альбіселесте" пішов на ва-банк, кинувши всі сили в атаку. Надія повернулася на 79-й хвилині: після фірмової подачі Мессі захисник Крістіан Ромеро за допомогою рикошету від стійки та рук воротаря відквитав один м'яч.

Тиск аргентинців став тотальним, і вже на 84-й хвилині капітан зрівняв рахунок. Мессі підхопив м'яч після метушні у карному майданчику та своїм коронним ударом поцілив у дальній кут – 2:2.

Вирішальний удар чемпіонів

Спіймавши кураж, аргентинська збірна влаштувала фінальний штурм воріт знесиленого суперника.

Фінальну крапку в цьому футбольному трилері було поставлено після ще однієї зразкової атаки "альбіселесте": Лаутаро Мартінес виконав вивірену подачу, а Енцо Фернандес ударом головою в протихід Шобейру забив переможний м'яч – 3:2.

Завдяки цьому неймовірному камбеку Аргентина продовжує свій шлях до захисту титулу, а збірна Єгипту залишає Мундіаль із високо піднятою головою, подарувавши вболівальникам один із найдраматичніших матчів турніру.