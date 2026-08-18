"Жирона" відкрила справу проти Циганкова: яке покарання загрожує українцю

Що інкримінують Циганкову

Конфлікт спалахнув після того, як новий головний тренер каталонців Кіке Альварес заявив, що закликав 28-річного українця вийти на заміну, але той нібито відмовився та "не захотів перевдягатися". У оточенні Циганкова звинувачення спростували, зазначивши, що медичний і тренерський штаб мали офіційний звіт про ушкодження гравця, яке не дозволяло йому грати.

Ситуація загострилася після того, як Циганков опублікував у соцмережах скриншот внутрішнього повідомлення від клубу з вимогою узгоджувати будь-які коментарі для ЗМІ. У "Жироні" це розцінили як пряме порушення договірних зобов'язань та регламенту організації.

Яке покарання загрожує українцю

У заяві клуб наголосив, що вживатиме відповідних заходів для захисту своїх інтересів.

Згідно з внутрішнім кодексом дисципліни іспанських клубів та трудовим законодавством Ла Ліги/Сегунди, за відмову виконувати вказівки тренера та публічне розголошення внутрішньої документації Циганкову загрожує:

Солідний грошовий штраф (відсоток від місячної заробітної плати);

(відсоток від місячної заробітної плати); Тимчасове відсторонення від тренувань з першою командою та переведення на індивідуальний графік;

з першою командою та переведення на індивідуальний графік; Повне виключення із заявки на найближчі офіційні матчі, зокрема на наступну гру проти "Кордоби" 21 серпня.

Конфлікт футболіста і клубу

Ситуація навколо українського вінгера загострилася ще до початку сезону. Циганков висловлював бажання піти з клубу, який вилетів з Ла Ліги до другого дивізіону.

Каталонці також були готові розглянути пропозиції щодо футболіста. За даними іспанських ЗМІ, наприкінці липня "Жирона" визначила трансферну вартість українця на рівні 10 мільйонів євро. Однак охочих заплатити цю суму за Циганкова не знайшлося.

Контракт українця з "Жироною" розрахований до завершення сезону-2026/27. Якщо сторони не домовляться про нову угоду або трансфер не відбудеться раніше, наступного літа футболіст зможе залишити каталонський клуб у статусі вільного агента.