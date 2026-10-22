"Я знаю це відчуття": Роналду зворушливо підтримав зірку ПСЖ після важкої травми

Що Роналду написав Кварацхелії

Після травми Кварацхелія опублікував допис в Instagram, у якому поділився емоціями та пообіцяв використати час відновлення, щоб повернутися сильнішим.

"Я знаю, що маю повернутися сильнішим заради людей, які завжди мене підтримують. Я вас не підведу, обіцяю, що не змарную жодної секунди. Дякую всім за підтримку. Скоро побачимося", - написав футболіст.

У коментарях до допису відгукнувся Роналду. Португалець нагадав грузину, що найскладніші випробування не завжди помітні оточенню, та закликав його не втрачати віри у власні сили.

"Найважчі битви у футболі часто відбуваються там, де їх ніхто не бачить. Я знаю це відчуття, Квара. Але ніколи не забувай, що привело тебе туди, де ти зараз, і не дозволяй важкому моменту змусити тебе сумніватися у власних можливостях. Не згасай. Твій найкращий футбол ще попереду", - написав Кріштіану.

Підтримка від португальської зірки має особливу вагу для Кварацхелії, адже Роналду був його кумиром ще з дитинства.

Як вінгер ПСЖ отримав травму

25-річний грузинський вінгер травмувався на початку другого тайму поєдинку проти "Барселони". Після зіткнення з футболістом каталонців Хаві Еспартом він упав на газон, тримаючись за праве коліно, і не зміг самостійно залишити поле. Медичний штаб допоміг гравцеві дістатися за межі майданчика.

У Кварацхелії діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. Таке ушкодження потребує тривалого відновлення та може поставити під загрозу його участь у решті сезону.