Відмовився від переїзду: Будківський зізнався, чому залишився в Україні

Відмова від переїзду за кордон

34-річний форвард зазначив, що вирішив залишитися вдома, щоб бути поруч із близькими. Водночас він зізнався, що повномасштабна війна впливає і на його родину.

"Діти, школа, садок - усе тут. Вдома краще - як кажуть, добре там, де нас нема. Тому вирішив залишитися з сім’єю. Хоча зараз діти вже почали ховатися від вибухів… Може, якби знав, що згодом так на це реагуватимуть, то й вибрав би Казахстан", - розповів Будківський.

Попри це, нападник наголосив, що не шкодує про своє рішення. Він хоче й надалі виступати за "Зорю" та допомогти команді досягти поставлених цілей.

Будківський в поточному сезоні

В поточному сезоні УПЛ Пилип поки що має лише один гол в семи матчах. Сам нападник вважає, що однозначно відповісти на причини такого падіння результативності складно.

"Десь моментів менше, десь, може, я не так відкрився, десь передача не пішла. Ці моменти переглядаєш після гри, аналізуєш, враховуєш, чого не вистачає. І дай Боже, щоб у наступних іграх вдавалося йти з поля результативним", - зазначив Будківський.