УПЛ: "Верес" і "Зоря" розписали бойову нічию, "Епіцентр" та "Буковина" не забили (відео)

Обмін голами та втручання ВАР у Рівному

У Рівному місцевий "Верес" приймав луганську "Зорю". Господарі відкрили рахунок на 22-й хвилині, коли Владислав Шарай головою зі зближеної відстані замкнув вивірену передачу Гонсалвеша. Втім, відповідь луганців не забарилася: вже за дев'ять хвилин Домагой Єлавіч вискочив на побачення з голкіпером і зрівняв рахунок. Перевірка ВАР підтвердила, що хорватський вінгер уникнув офсайду.

У другому таймі той-таки Гонсалвеш міг виводити "Верес" уперед, але його удар нейтралізував голкіпер луганців Олександр Сапутін. Згодом Єлавіч знову відзначився у воротах господарів, однак цього разу рефері скасував гол через положення поза грою.

"Верес" – "Зоря" – 1:1

Голи: Шарай, 22 – Єлавіч, 31

За підсумками зустрічі "Зоря" з 7 очками посідає 7-ме місце в УПЛ, а "Верес" із 5 балами розташувався на 9-й сходинці.

Сухий паритет у Кам'янці-Подільському

У завершальному матчі дня "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського та чернівецька "Буковина" також не виявили сильнішого. Тиждень тому обидва колективи провели яскравий тур: чернівецький клуб шокував "Динамо" (3:0), а "Епіцентр" з аналогічним рахунком розгромив "Кудрівку".

Цього ж разу, попри велику кількість створених гольових моментів з обох боків, підсумковий свисток зафіксував нульову нічию.

"Епіцентр" – "Буковина" – 0:0

Після п'яти зіграних матчів "Епіцентр" набрав 8 очок і посідає 5-ту позицію у таблиці. "Буковина" має в активі 6 пунктів і розмістилася на 8-му місці.

Лідирують у чемпіонаті донецький "Шахтар" та львівські "Карпати", які мають по 12 балів.