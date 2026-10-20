Суркіс визначився з майбутнім тренером в "Динамо": про що він домовився з Кендзьореком

Кендзьорек поки залишиться виконувачем обов’язків

Зустріч Ігоря Суркіса та Мацея Кендзьорика відбулася на клубній базі після тренування команди. За наявною інформацією, сторони узгодили два ключові моменти. Кендзьорек поки продовжить виконувати обов’язки головного тренера, однак остаточного рішення щодо його повноцінного призначення ще не ухвалили.

Крім того, керівництво клубу запропонувало польському фахівцю посилити тренерський штаб ще одним асистентом. Очікується, що найближчими днями до команди приєднається його земляк.

Як Кендзьорек очолив "Динамо"

Раніше Кендзьорек працював у структурі "Динамо" тренером зі стандартних положень. Обов’язки головного тренера він отримав після звільнення Ігоря Костюка, яке відбулося на тлі невдалих результатів команди та після поразки від "Полісся".

Кендзьорек майже 20 років працював із юнацькими командами та клубами нижчих ліг Польщі. А в 2025 році поляк став асистентом Олександра Шовковського в "Динамо".

Мацей Кендзьорик пережив звільнення Шовковського і залишився працювати в штабі Ігоря Костюка. Тепер же польський фахівець очолив столичний гранд, поки що із приставкою "в.о.".