Скандальний вибір: клуб Маліновського та Батагова поїде до РФ

Матч під час ігор збірної України

Товариська гра в Росії припадає на вікно для поєдинків національних команд. З 14 по 17 листопада збірна України проводитиме важливі матчі Ліги націй УЄФА проти Північної Ірландії та Грузії.

Очікується, що і Маліновський, і Батагов будуть викликані до табору "синьо-жовтих", що дозволить їм уникнути поїздки до РФ.

Востаннє турки грали з російським клубом ще в сезоні-2019/20, коли "Трабзонспор" перетинався з "Краснодаром" у груповому етапі Ліги Європи. Відтоді команда з росіянами не грала.

Криза та зміна тренера в "Трабзонспорі"

Турецький колектив розпочав сезон-2026/27 украй нестабільно - в трьох матчах чемпіоната у команди є одна перемога, одна нічия та одна поразка. Наразі "Трабзонспор" посідає 11-е місце в турнірній таблиці.

Також в кваліфікації єврокубків турки поступилися "Ференцварошу" в плей-офф кваліфікації Ліги Європи та потрапили до основного етапу Ліги конференцій.

На тлі таких результатів головний тренер Фатіх Текке залишив команду. Тимчасово обов’язки тренера виконує Хусейн Чемшир. Наступний матч турки проведуть у суботу, 6 вересня, проти "Генчлербірлігі".