Скандал в УПЛ: "Полісся" офіційно поскаржилося в УАФ на тренера "Буковини"
Житомирське "Полісся" офіційно звернулося до Комітету з етики та чесної гри УАФ через резонансні висловлювання головного тренера чернівецької "Буковини" Сергія Шищенка.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар комерційного директор житомирців Олександра Денисова виданню "Український футбол".
Причина конфлікту та позиція "Полісся"
Після матчу 8-го туру Прем'єр-ліги між "Буковиною" та "Поліссям" (2:2), де житомирці врятувалися від поразки завдяки пенальті на останніх хвилинах, Сергій Шищенко жорстко розкритикував суддівство та вжив вислів "Ганьба "Поліссю".
У відповідь житомирський клуб вирішив діяти в правовому полі Кодексу етики та чесної гри УАФ. Комерційний директор "Полісся" Олександр Денисов зазначив, що клуб хоче почути чіткі роз'яснення та факти, на яких ґрунтувалися ці звинувачення.
Основні тези з заяви Олександра Денисова:
- Юридична оцінка: Клуб вимагає від УАФ оцінити висловлювання про те, що кожен матч "Полісся" нібито супроводжується скандалом.
- Етичний аспект: Реакція Шищенка стала шоком, адже фахівець багато років працював у системі "Полісся" та особисто знає власника клубу Геннадія Буткевича.
- Можливий мотив: На думку Денисова, причиною такої поведінки є "звичайна людська образа через те, що свого часу він не очолив "Полісся" на постійній основі".
Що відомо про поєдинок
Драматична зустріч 8-го туру УПЛ між "Буковиною" та "Поліссям" завершилася нічиєю - 2:2. Чернівецька команда була близькою до перемоги, однак житомирський клуб відігрався наприкінці гри після того, як Владислав Велетень точним ударом реалізував 11-метровий штрафний удар.
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