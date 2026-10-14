Скандал в УПЛ: "Полісся" офіційно поскаржилося в УАФ на тренера "Буковини"

Причина конфлікту та позиція "Полісся"

Після матчу 8-го туру Прем'єр-ліги між "Буковиною" та "Поліссям" (2:2), де житомирці врятувалися від поразки завдяки пенальті на останніх хвилинах, Сергій Шищенко жорстко розкритикував суддівство та вжив вислів "Ганьба "Поліссю".

У відповідь житомирський клуб вирішив діяти в правовому полі Кодексу етики та чесної гри УАФ. Комерційний директор "Полісся" Олександр Денисов зазначив, що клуб хоче почути чіткі роз'яснення та факти, на яких ґрунтувалися ці звинувачення.

Основні тези з заяви Олександра Денисова:

Юридична оцінка: Клуб вимагає від УАФ оцінити висловлювання про те, що кожен матч "Полісся" нібито супроводжується скандалом.

Клуб вимагає від УАФ оцінити висловлювання про те, що кожен матч "Полісся" нібито супроводжується скандалом. Етичний аспект: Реакція Шищенка стала шоком, адже фахівець багато років працював у системі "Полісся" та особисто знає власника клубу Геннадія Буткевича.

Реакція Шищенка стала шоком, адже фахівець багато років працював у системі "Полісся" та особисто знає власника клубу Геннадія Буткевича. Можливий мотив: На думку Денисова, причиною такої поведінки є "звичайна людська образа через те, що свого часу він не очолив "Полісся" на постійній основі".

Що відомо про поєдинок

Драматична зустріч 8-го туру УПЛ між "Буковиною" та "Поліссям" завершилася нічиєю - 2:2. Чернівецька команда була близькою до перемоги, однак житомирський клуб відігрався наприкінці гри після того, як Владислав Велетень точним ударом реалізував 11-метровий штрафний удар.