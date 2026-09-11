"Шахтар" дізнався своє місце в таблиці ЛЧ після стартової нічиєї з ПСВ: хто опинився вище

Як "гірники" стартували в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" у першому турі основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27 зіграв унічию з нідерландським ПСВ на виїзді.

"Гірники" відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Глейкер Мендоса вивів українську команду вперед, однак після перерви господарі поля змогли відновити паритет. Сержіньо Дест забив на старті другої половини зустрічі та встановив остаточний рахунок – 1:1.

Таким чином, "Шахтар" здобув одне очко у стартовому матчі лігової фази.

Яке місце посідає "Шахтар"

Після завершення всіх матчів першого туру "гірники" посідають 17-те місце в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Шахтар" опинився серед команд, які набрали по одному балу. Стільки ж очок мають "Рома", "Фенербахче" та ПСВ.

Лідерство після першого туру захопив чинний володар трофея ПСЖ. Парижани розгромили "Слован" із рахунком 6:1. До трійки найкращих також увійшли "Баварія" та "Барселона", які стартували з великих перемог.

Загалом 16 команд здобули по три очки в першому турі.

Коли наступний матч

У другому турі основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрінеться з грецьким АЕКом. Номінально домашній поєдинок відбудеться 14 жовтня після міжнародної паузи.

До цього "гірники" проведуть три матчі в УПЛ та одну зустріч у Кубку України.

За підсумками восьми турів сформується підсумкова турнірна таблиця. Вісім найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу. Клуби з 9-го по 24-те місце зіграють у стиковому раунді за решту путівок до наступного етапу, а команди, які фінішують з 25-го по 36-те місце, завершать виступи в єврокубках.