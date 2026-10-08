Роналду загрожує жорстка дискваліфікація через скандальний демарш у збірній

Роналду вже під санкціями

Поведінка Кріштіану Роналду, який залишив розташування збірної Португалії перед матчем у Данії, порушила 160-ту статтю Дисциплінарного регламенту Федерації футболу Португалії.

Як пояснив спортивний юрист і суддя трибуналу ФІФА Гонсалу Алмейда, форвард уже перебуває під дією автоматичного тимчасового відсторонення від участі в матчах національної команди.

За словами експерта, уникнути санкцій нападнику не вдасться, оскільки правила чітко визначають покарання за немотивований відхід із команди – від одного до шести місяців дискваліфікації та грошовий штраф – від 510 до 1020 євро.

Водночас публічне зізнання гравця у своїх соцмережах може зіграти йому на руку та дозволити скоротити термін покарання вдвічі.

Що може пом'якшити вирок

Попереду на справу чекає розгляд у Дисциплінарній раді ФФП. Очікується, що процес буде максимально швидким, аби вирішити долю капітана до наступних поєдинків команди у листопаді проти Данії та Уельсу.

Серед факторів, які можуть пом'якшити вирок, юристи виділяють відсутність у форварда дисциплінарних порушень у минулому та його багаторічний внесок в успіхи збірної. У такому випадку мінімальна санкція для Роналду може становити 15 днів дискваліфікації та 255 євро штрафу.

Сам Роналду у спеціальній заяві повністю визнав провину та зазначив, що його статус капітана має розцінюватися як обтяжлива обставина, а поступки чи поблажки в цьому питанні неприпустимі.