Яремчук несподівано повертається до єврокубкової заявки "Олімпіакоса": рішення нового тренера

Шанс для Яремчука

Керівництво "Олімпіакоса" вже направило до медичного комітету УЄФА повний пакет документів, що підтверджують важку травму провідного бомбардира команди Аюба Ель-Каабі. Місце марокканця у заявці на Лігу Європи офіційно займе нападник збірної України Роман Яремчук.

Нагадаємо, що Яремчук був відсутній у першій версії заявки пірейців, складеної ще попереднім штабом. Але новий головний тренер команди Іманоль Альгуасіль покладає великі надії на 30-річного українця, вважаючи його одним із ключових виконавців для перебудови ігрової моделі команди.

Оновлення тренерського штабу

Окрім ротації у складі футболістів, клуб із Пірея також подає оновлений список технічного персоналу, де офіційно реєструють Іманоля Альгуасіля та його помічників.

Іспанський фахівець, відомий по роботі з "Реал Сосьедадом", очолив "Олімпіакос" 10 вересня після відставки свого співвітчизника Хосе Луїса Менділібара.

Перший матч у основному раунді Ліги Європи "Олімпіакос" зіграє 16 вересня - греки прийматимуть польську "Ягеллонію".