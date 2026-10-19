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Футбол 19 жовтня 2026 · 00:27

"Реал" без Вінісіуса розгромив "Севілью" перед Ель-Класіко

Мадридці впевнено перемогли на своєму полі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
"Реал" без Вінісіуса розгромив "Севілью" перед Ель-Класіко
Мбаппе та Гюлер (фото: Ла Ліга)
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Мадридський "Реал" здобув переконливу домашню перемогу над "Севільєю" в дев'ятому турі чемпіонату Іспанії. Попри відсутність дискваліфікованого Вінісіуса Жуніора, господарі забили чотири м'ячі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Реал" створив комфортну перевагу до перерви

Господарі поступово захопили ініціативу та відкрили рахунок на 30-й хвилині. Арда Гюлер завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика, вивівши мадридців уперед.

Уже за сім хвилин перевагу "Реала" подвоїв Кіліан Мбаппе. Французький нападник завершив індивідуальний прохід влучним ударом у ворота гостей.

Після перерви мадридці продовжили контролювати гру. На 63-й хвилині Мбаппе реалізував пенальті, оформивши дубль та довівши рахунок до 3:0.

Обмін голами наприкінці матчу

"Севілья" змогла відповісти лише в заключній частині зустрічі. На 80-й хвилині Ману Буено скоротив відставання гостей, однак повернути інтригу в поєдинок андалусійцям не вдалося.

Вже через дві хвилини Ян Діоманде забив четвертий м'яч "Реала", встановивши остаточний рахунок – 4:1.

Таким чином, мадридський клуб здобув важливу перемогу напередодні Ель-Класіко. Протистояння з "Барселоною" заплановане на 25 жовтня.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів зустріч на лаві запасних.

"Реал" – "Севілья" – 4:1 (2:0)

Голи: Гюлер, 30, Мбаппе, 37, 63 (пен.), Діоманде, 82 – Буено, 80.

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