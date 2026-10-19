"Реал" без Вінісіуса розгромив "Севілью" перед Ель-Класіко

Мадридський "Реал" здобув переконливу домашню перемогу над "Севільєю" в дев'ятому турі чемпіонату Іспанії. Попри відсутність дискваліфікованого Вінісіуса Жуніора, господарі забили чотири м'ячі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

"Реал" створив комфортну перевагу до перерви

Господарі поступово захопили ініціативу та відкрили рахунок на 30-й хвилині. Арда Гюлер завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика, вивівши мадридців уперед.

Уже за сім хвилин перевагу "Реала" подвоїв Кіліан Мбаппе. Французький нападник завершив індивідуальний прохід влучним ударом у ворота гостей.

Після перерви мадридці продовжили контролювати гру. На 63-й хвилині Мбаппе реалізував пенальті, оформивши дубль та довівши рахунок до 3:0.

Обмін голами наприкінці матчу

"Севілья" змогла відповісти лише в заключній частині зустрічі. На 80-й хвилині Ману Буено скоротив відставання гостей, однак повернути інтригу в поєдинок андалусійцям не вдалося.

Вже через дві хвилини Ян Діоманде забив четвертий м'яч "Реала", встановивши остаточний рахунок – 4:1.

Таким чином, мадридський клуб здобув важливу перемогу напередодні Ель-Класіко. Протистояння з "Барселоною" заплановане на 25 жовтня.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів зустріч на лаві запасних.

"Реал" – "Севілья" – 4:1 (2:0)

Голи: Гюлер, 30, Мбаппе, 37, 63 (пен.), Діоманде, 82 – Буено, 80.