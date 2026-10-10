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Футбол 10 жовтня 2026, 13:20

Продовжили традицію: ультрас "Шахтаря" спалили прапор так званої "ДНР" під час матчу УПЛ

Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вболівальники "гірників" на трибунах в Рівному (Фото: united_patriots_kostiantynivka, Instagram)
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Ультрас донецького "Шахтаря" спалили прапор так званої "ДНР" під час виїзного матчу 8-го туру УПЛ проти "Вереса". Сама гра завершилася перемогою команди Арди Турана.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку "United Patriots Костянтинівка".

Перформанс від ультрас "Шахтаря"

Під час матчу вболівальтники донеччан демонстративно спалили прапор так званої "ДНР". Відповідні кадри ультрас опублікували у соцмережах.

Це не перший подібний випадок. Востаннє фанати "гірників" палили вороже ганчір'я під час фіналу Кубка України проти "Динамо" в 2025-му році.

Перемога "Шахтаря"

Донеччани на полі також "запалили", здобувши впевнену за рахунком перемогу над "Вересом". Окремо варто відзначити голи-красені у виконанні захисників донеччан - Миколи Матвієнка та Педро Енріке.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" продовжив боротьбу за лідерство в чемпіонаті України.

Нагадаємо, що Sport RBC.UA підготував анонс 8-го туру УПЛ.

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