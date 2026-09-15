Президенти домовились: "Верес" та "Кудрівка" обрали дату для зірваного матчу

Нова дата та деталі домовленості

Президент рівненського клубу Іван Надєїн та президент "Кудрівки" Роман Солодаренко домовились, що зустріч відбудеться 3 жовтня (субота) у Рівному. Цей день припадає на міжнародну паузу, коли європейські збірні проводитимуть матчі Ліги націй.

Серед варіантів також розглядався резервний день у грудні, проте клуби обрали більш ранню дату. Для початку гри попередньо обрано денний слот - стартовий свисток має пролунати о 13:00.

Причини скасування матчу

Нагадаємо, що суботній поєдинок довелося скасувати через безпекову ситуацію та постійні повітряні тривоги, які завадили командам вийти на поле вчасно.

Спочатку матч мав розпочатися о 18:00, потім його початок перенесли на 19:30. Але зрештою офіційні особи ухвалили рішення перенести матч на тоді ще невизначений термін.