Президенти домовились: "Верес" та "Кудрівка" обрали дату для зірваного матчу
Матч шостого туру Української Прем'єр-ліги між рівненським "Вересом" та "Кудрівкою", який не вдалося провести в суботу через масштабні повітряні тривоги, пройде на початку жовтня. Керівники обох клубів досягли компромісу щодо дати проведення поєдинку.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке".
Нова дата та деталі домовленості
Президент рівненського клубу Іван Надєїн та президент "Кудрівки" Роман Солодаренко домовились, що зустріч відбудеться 3 жовтня (субота) у Рівному. Цей день припадає на міжнародну паузу, коли європейські збірні проводитимуть матчі Ліги націй.
Серед варіантів також розглядався резервний день у грудні, проте клуби обрали більш ранню дату. Для початку гри попередньо обрано денний слот - стартовий свисток має пролунати о 13:00.
Причини скасування матчу
Нагадаємо, що суботній поєдинок довелося скасувати через безпекову ситуацію та постійні повітряні тривоги, які завадили командам вийти на поле вчасно.
Спочатку матч мав розпочатися о 18:00, потім його початок перенесли на 19:30. Але зрештою офіційні особи ухвалили рішення перенести матч на тоді ще невизначений термін.
Раніше ми повідомляли, що через повітряну тривогу було перенесено й інший матч 6-го туру УПЛ "Кривбас" – "Харків".