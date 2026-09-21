Офіційно: "Реал" виступив із жорсткою заявою після скандального матчу з "Атлетіко"

Претензії "Реала" до арбітражу

У клубі наголосили, що поєдинок на арені "Метрополітано" супроводжувався катастрофічними помилками арбітра Мігеля Анхеля Ортіса Аріаса. Зокрема, у першому таймі рефері не наважився вилучити захисника "Атлетіко" за грубий фол проти Джуда Беллінгема, обмежившись лише жовтою карткою після перегляду ВАР.

Окрім цього, мадридці акцентували увагу на епізоді, коли гравець "матрацників" грубо наступив шипами на щиколотку Федеріко Вальверде, проте ані головний суддя поруч, ані система ВАР не відреагували на цей момент.

Окреме обурення викликало вилучення центрального захисника "Реала" Діна Гейсена на початку другого тайму, яке зламало тактичні плани команди.

Судді перейшли межу

Незважаючи на чисельну меншість, підопічні Жозе Моурінью намагалися змінити хід подій на полі. "Реал" зміг скоротити відставання наприкінці зустрічі: на 89-й хвилині забив Антоніо Рюдігер. Втім, зрівняти рахунок команді не вдалося.

У своєму офіційному зверненні керівництво "Реала" дало зрозуміти, що подібні суддівські рішення перетинають межу допустимого, що й змусило клуб публічно висловити протест.