"Навіть не спромігся привітатися": зірку "Челсі" Палмера рознесли через відео з фанатами

Пройшов повз юних уболівальників

Після впевненої перемоги "Челсі" над "Борнмутом" із рахунком 5:1 Палмер залишав стадіон "Стемфорд Брідж" разом зі своєю дівчиною Олівією Холдер. Біля арени на 24-річного зіркового гравця чекав натовп дітей та підлітків, які благали про автограф чи спільне фото.

Утім, футболіст натягнув капюшон, тримав руки в кишенях і демонстративно пройшов повз юних шанувальників, повністю проігнорувавши їхні прохання. Відео епізоду швидко потрапило в мережу та викликало хвилю обурення серед прихильників лондонського клубу.

Нищівна реакція соцмереж

Уболівальники у соціальних мережах не добирали слів, називаючи таку поведінку зверхньою. Багато хто зауважив, що гравець із зарплатою у 220 тисяч фунтів на тиждень міг приділити бодай хвилину дітям, які годинами чекали на нього біля арени.

Скандальний інцидент стався у день, коли "Челсі" офіційно оголосив про підписання нової довгострокової угоди з Палмером. Британський півзахисник продовжив свій контракт із лондонським клубом до 2034 року.