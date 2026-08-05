Мудрик зіграв за "Челсі" проти "Ювентуса"

15 хвилин у грі

У поєдинку проти "Ювентуса" Мудрик розпочав гру на лаві запасних. На 82-й хвилині, коли лондонці вже поступалися 0:1 після влучного удару Жегрова, Алонсо випустив Михайла на поле задля підсилення атаки.

Українець зіграв майже 15 хвилин (з урахуванням доданого часу) уперше за останні 615 днів. Партнери активно шукали вінгера передачами, проте захист туринців діяв надійно.

За відведений час Мудрик виконав 4 паси (75% точності), здійснив одну спробу дриблінгу та відзначився одним відбором.

Попри мінімальну поразку 0:1, цей матч став важливим психологічним кроком для відновлення кар'єри українця. Наступний шанс проявити себе Мудрик матиме вже 8 серпня у товариській зустрічі проти "Мілана".

Поступова інтеграція

Нагадаємо, що допінгову справу українця остаточно закрили 31 липня за спільною згодою Футбольної асоціації Англії та WADA. Майже одразу Мудрик вилетів до Гонконгу, де підопічні Хабі Алонсо проводять передсезонні збори.

Головний тренер "синіх" зазначив, що клуб повертатиме українця до гри поступово.

"Найважливіше зараз – думати про людину, дати йому знову відчути себе частиною команди. Він особливий гравець, і це особливий випадок", - підкреслив іспанський фахівець.