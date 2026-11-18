Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оцінив перший турнір на чолі національної команди. У Лізі націй-2026/27 під керівництвом італійця "синьо-жовті" здобули дві перемоги у шести матчах та зберегли місце в дивізіоні B.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресконференцію Андреа Мальдери .

Мальдера оцінив перший турнір на чолі збірної

Італійський фахівець зазначив, що за час роботи з національною командою йому вдалося налагодити стосунки з футболістами, познайомитися з новими гравцями та поступово впровадити зміни у гру збірної.

За словами Мальдери, футболісти довірилися тренерському штабу та виконували його вимоги. Він також сподівається, що до березневих матчів команда зможе повернути травмованих гравців і підійти до наступного етапу підготовленішою.

"Останні шість-сім матчів ми постійно щось додавали, і також навчаємося після поразок. Загалом, я вважаю, це позитивний результат. Хотіли б фінішувати другими в групі, але нам буквально кілька моментів не вистачило забрати попередній матч", - сказав тренер.

Мальдера також наголосив, що зміни у національній збірній потребують часу, адже на відміну від клубів, де тренери можуть місяцями будувати ігрову ідентичність, у збірних можливості для роботи значно обмеженіші.

Тренер відзначив прогрес і командний дух

Оцінюючи виступ України в Лізі націй, наставник розділив оцінки за результат і самовіддачу футболістів. За віддачу та захопленість грою він поставив команді десять балів із десяти, тоді як підсумковий результат оцінив у 6,5.

Мальдера вважає, що збірна суттєво додала за час турніру. Зокрема, команда змінила ігрову систему, інтегрувала нових футболістів і налагодила тісніший зв'язок між тренером та гравцями.

Окремо італієць відзначив характер команди, який проявився у заключному матчі проти Грузії. За його словами, у цій зустрічі результат був важливішим за естетичність футболу, а психологічна стійкість і командний дух допомогли українцям здобути перемогу.

"Ми досягли великого прогресу. Ми змінили також систему гри, багатьох гравців також ввели. Зараз є набагато тісніший зв'язок між мною і командою", - підсумував тренер.

Коли збірна України зіграє наступні матчі

Наступним офіційним випробуванням для команди Мальдери стане кваліфікація чемпіонату Європи-2028. Суперників збірної України визначать під час жеребкування, яке заплановане на 6 грудня.

Підготовку до відбору "синьо-жовті" продовжать у березні 2027-го року. Мальдера сподівається, що до того часу команда не лише збереже позитивні напрацювання Ліги націй, а й зможе покращити гру та результати.