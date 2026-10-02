Мессі купив іспанський клуб, який пов'язаний із "Барселоною": у чому особливість угоди

Деталі угоди

Клуб офіційно оголосив про те, що аргентинець став новим власником команди. Мессі придбав 100% акцій, які раніше належали колумбійській інвестиційній групі TH Soluciones Group. Завдяки цьому форвард "Інтер Маямі" отримав повний контроль над клубом із міста Ельда, що в провінції Аліканте.

Ця угода має особливий символізм. "Ельденсе", заснований у 1921 році, був створений прихильниками "Барселони", через що і донині носить традиційні синьо-гранатові кольори.

Тепер клуб із понад сторічною історією опинився під управлінням людини, яка принесла каталонському гранду чимало слави.

Другий іспанський клуб Мессі

Для аргентинця "Ельденсе" став другим іспанським клубом, у який він інвестував у 2026 році. У квітні Мессі придбав каталонську "Корнелью", яка виступає у нижчому дивізіоні іспанського футболу.

Однак нинішня угода має інший масштаб. "Ельденсе" є професійним клубом і виступає у другому дивізіоні, тому Мессі вперше отримує контроль над командою, яка безпосередньо бере участь у професійному чемпіонаті Іспанії.

Наразі угода ще чекає на обов'язкове погодження Вищої спортивної ради Іспанії (CSD) через законодавчі обмеження на володіння частками в кількох клубах одночасно.

Своєю чергою керівництво клубу зазначає, що прихід аргентинця започатковує довгостроковий проєкт, спрямований на спортивний, організаційний та соціальний розвиток команди.