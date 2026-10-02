Мессі купив іспанський клуб, який пов'язаний із "Барселоною": у чому особливість угоди
Ліонель Мессі став новим власником іспанського "Ельденсе", який виступає у другому дивізіоні чемпіонату країни. Для аргентинця це вже другий футбольний клуб в Іспанії, але цього разу йдеться про команду професійного рівня.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Ельденсе".
Деталі угоди
Клуб офіційно оголосив про те, що аргентинець став новим власником команди. Мессі придбав 100% акцій, які раніше належали колумбійській інвестиційній групі TH Soluciones Group. Завдяки цьому форвард "Інтер Маямі" отримав повний контроль над клубом із міста Ельда, що в провінції Аліканте.
Ця угода має особливий символізм. "Ельденсе", заснований у 1921 році, був створений прихильниками "Барселони", через що і донині носить традиційні синьо-гранатові кольори.
Тепер клуб із понад сторічною історією опинився під управлінням людини, яка принесла каталонському гранду чимало слави.
Другий іспанський клуб Мессі
Для аргентинця "Ельденсе" став другим іспанським клубом, у який він інвестував у 2026 році. У квітні Мессі придбав каталонську "Корнелью", яка виступає у нижчому дивізіоні іспанського футболу.
Однак нинішня угода має інший масштаб. "Ельденсе" є професійним клубом і виступає у другому дивізіоні, тому Мессі вперше отримує контроль над командою, яка безпосередньо бере участь у професійному чемпіонаті Іспанії.
Наразі угода ще чекає на обов'язкове погодження Вищої спортивної ради Іспанії (CSD) через законодавчі обмеження на володіння частками в кількох клубах одночасно.
Своєю чергою керівництво клубу зазначає, що прихід аргентинця започатковує довгостроковий проєкт, спрямований на спортивний, організаційний та соціальний розвиток команди.
Раніше ми повідомили, що англійський "Ньюкасл" вперше за майже 40 років оновив емблему клубу.