Хто був найкращим у 2-му турі УПЛ: вибір редакції Sport RBC.UA

Знову не вдалося провести усі 8 матчів: якщо у першому турі "Динамо" скористалося своїм правом на перенесення матчу проти "Лівого Берега" на грудень, то матч "Чорноморець" – "Колос" в Одесі не відбувся через атаку російського агресора на стадіон "Чорноморець". Споруда зазнала ушкоджень і стала непридатною для проведення матчів.

2-й тур УПЛ: результати матчів

Тур розпочався у суботу, коли "Лівий Берег" із "Кудрівкою", а також "Буковина" та "Оболонь" зіграли в сухі нічиї із рахунком 0:0. У неділю "Зоря" програла "Кривбасу" (1:3), "Епіцентр" вдома поступився "Шахтарю", а "Верес" у Рівному не зміг втримати нічию у матчі із "Динамо" (1:2).

У понеділок "Полісся" вдома завдало болючої поразки "Харкову" (3:1), а завершився тур у Львові, де "Карпати" розбили ЛНЗ (3:0).

Редакція Sport RBC.UA склала свою символічну збірну 2-го туру УПЛ. До опитування долучилися: Данило Вереітін, Андрій Костенко, Микита Малюгін, а також наші колумністи Кирило Круторогов та Євген Назаренко.

Символічна збірна 2-го туру УПЛ

Данило Вереітін: Денис Марченко ("Карпати") – Іван Калейро ("Карпати"), Ігор Харатін ("Верес"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Максим Сміян ("Верес") – Єгор Назарина ("Шахтар"), Феліпе Вієйра ("Карпати"), Олег Очеретько ("Шахтар") – Ассан Сек ("Кривбас"), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Леандро Андраде ("Полісся").

Андрій Костенко: Денис Марченко ("Карпати") – Борис Крушинський ("Полісся"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Володимир Вілівальд ("Кривбас"), Владислав Бабогло ("Карпати") – Олег Очеретько, Єгор Назарина ("Шахтар"), Джованні Герберт ("Кривбас"), Феліпе Вієйра ("Карпати"), Олександр Андрієвський ("Полісся") – Матвій Пономаренко ("Динамо").

Микита Малюгін: Денис Марченко ("Карпати") – Борис Крушинський ("Полісся"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Ігор Харатін ("Верес"), Іван Калейро ("Карпати") – Вадим Вітенчук ("Буковина"), Єгор Назарина ("Шахтар"), Джованні Герберт ("Кривбас") – Владислав Велетень ("Полісся"), Феліпе Війєра ("Карпати"), Матвій Пономаренко ("Динамо").

Кирило Круторогов: Денис Марченко ("Карпати") - Іван Калейро ("Карпати"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Сергій Чоботенко ("Полісся"), Борис Крушинський ("Полісся") - Олег Очеретько ("Шахтар"), Джованні Герберт ("Кривбас"), Феліпе Вієйра ("Карпати"), Глейкер Мендоса ("Шахтар"),Максим Брагару ("Полісся") - Матвій Пономаренко ("Динамо").

Євген Назаренко: Дмитро Різник ("Шахтар") – Олександр Тимчик ("Динамо"), Владислав Бабогло ("Карпати"), Сергій Чоботенко ("Полісся"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Іван Калейро ("Карпати") – Рой Наві ("Кривбас"), Олег Очеретько ("Шахтар") - Ассан Сек ("Кривбас"), Максим Брагару ("Полісся"), Матвій Пономаренко ("Динамо").

У чотирьох респондентів з п'яти співпали думки щодо голкіпера – Денис Марченко провів сильний матч проти ЛНЗ та потягнув пенальті від Теді Цари на останніх хвилинах. Абсолютно усі експерти включили до своєї збірної капітана "Карпат" Владислава Бабогла: попри амплуа центрального захисника, він забив вже у другому матчі поспіль.

Повністю співпали думки у редакції Sport RBC.UA і щодо позиції центрфорварда – тут не мав альтернатив Матвій Пономаренко, який приніс "Динамо" важливу і важку перемогу над "Вересом" на останніх хвилинах матчу.

Найкращі бомбардири УПЛ

Кауан Еліас, хоч і не відзначився у матчі із "Епіцентром", продовжує очолювати перелік бомбардирських перегонів. У спину бразильцю тепер дихає не лише Хоакін Сіфуентес з "Епіцентра", а ще й Владислав Бабогло з "Карпат" та Ігор Краснопір з "Полісся", в активі яких по 2 м'ячі.

Владислав Бабогло (фото: ФК "Карпати")

3 – Кауан Еліас ("Шахтар")

2 – Владислав Бабогло ("Карпати"), Ігор Краснопір ("Полісся"), Хоакін Сіфуентес ("Епіцентр").

Коли 3-й тур УПЛ?

Третій тур розтягнеться на чотири календарні дні. У п'ятницю у Камянець-Подільському "Епіцентр" прийматиме "Верес", на суботу та неділю заплановано по три матчі, а завершиться тур у понеділок.

П'ятниця, 14 серпня

18:00 "Епіцентр" – "Верес"

Субота, 15 серпня

13:00 "Кривбас" – "Лівий Берег"

15:30 "Кудрівка" – "Оболонь"

18:00 "Карпати" – "Буковина"

Неділя, 16 серпня

13:00 ЛНЗ – "Чорноморець"

15:30 "Харків" – "Шахтар"

18:00 "Динамо" – "Колос"

Понеділок, 17 серпня

18:00 "Полісся" – "Зоря"