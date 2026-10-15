"Ховався у туалеті": Будківський згадав, як переживав перші дні в "Шахтарі" після переїзду з Києва

Відмова в Києві та запрошення з Донецька

Будківський розпочав свій шлях у дитячо-юнацькому футболі, виступаючи за київський "Відрадний". Після успішної фінальної частини ДЮФЛ, де його команда випередила однолітків із "Динамо", юний нападник розраховував на запрошення від київського гранду. Однак тренер динамівців вирішив не брати гравців із цього складу.

"Так, була мрія потрапити в "Динамо" і грати за "Динамо". Але виявилося, що в мене інший шлях. Тренер "Відрадного" підійшов і каже: "підходили скаути "Шахтаря", цікавилися, тож якщо є бажання – можу дати номер". Дав номер, я поїхав у "Шахтар", зіграв там дві гри. Помічником директора академії тоді якраз був Патрік ван Леувен. І так сталося, що мене залишили. Залишився – і вже з кінцями", - пригадав нападник.

Сльози в гуртожитку

Переїзд у 14-річному віці до іншого міста став для юного футболіста справжнім випробуванням. Гравець пригадує, що перші тижні давалися морально надзвичайно важко через розлуку з родиною.

"Спочатку їхав, як у пригоду. Але коли батьки поїхали і залишився сам, усе по-новому… Тут дім, батьки, друзі, школа, а там – гуртожиток. Чесно кажучи, перші тижні два я, бувало, ховався у туалеті – морально було дуже важко. Але потім адаптувався, здружився з хлопцями, і якось пішло-поїхало, стало легше", - зізнався Будківський.

Досвід у "Шахтарі"

Хоча Будківський став найкращим бомбардиром в історії молодіжної збірної України, за першу команду "Шахтаря" в офіційних поєдинках він так і не зіграв. Втім, форвард сприймає цей період із вдячністю.

"Ставлюся спокійно. Колись, дуже давно, я потрапляв до заявки – був єдиним із молодіжного складу. Потім пішов в оренду, а згодом мене на півроку покликали назад у "Шахтар". Втім, шансу не дали. Але я тренувався з видатними футболістами – Фернандіньйо, Дуглас Коста, Вілліан, Даріо Срна, Шевчук, Ракицький… Усі вони – легенди "Шахтаря", тож було приємно чогось у них навчитися", - резюмував гравець.