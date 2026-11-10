Хомченовський пригадав, як Вернидуб передбачив автогол "Зорі" в шаленому матчі проти "Феєнорда"
Колишній півзахисник "Зорі" та збірної України Дмитро Хомченовський поділився спогадами про період виступів у луганському клубі під керівництвом Юрія Вернидуба. Футболіст, зокрема, розповів про курйозний епізод у матчі Ліги Європи проти "Феєнорда", коли після емоційної промови тренера Максим Білий забив у власні ворота.
Про це Дмитро Хомченовський розповів в ексклюзивному інтерв’ю Sport RBC.UA.
Як Хомченовський опинився у "Зорі"
За словами Хомченовського, перше знайомство із луганським клубом відбулося ще до його переходу в "Кривбас". Півзахисник побував на зборах із першою командою "Зорі" в Туреччині, однак тоді не отримав пропозиції залишитися.
Після цього футболіст вирушив до Кривого Рогу, де провів рік у дублі. Згодом головний тренер Юрій Максимов перевів його до першої команди. Хомченовський відіграв за "Кривбас" перше коло, після чого луганський клуб усе-таки запросив його до свого складу.
Чого навчив футболіста Юрій Вернидуб
Період роботи з Юрієм Вернидубом Хомченовський згадує з великою повагою. Найважливішим уроком від тренера він назвав вимогливість до себе не лише на футбольному полі, а й поза ним.
"Мабуть, найголовніше, чого він мене навчив – бути вимогливішим до себе як на полі, так і поза ним. Це людина, яку я безмежно поважаю. Звісно, іноді було важко, іноді й самому хотілося йому відповісти. Але все, що він згодом для мене зробив, я дуже ціную", - розповів колишній футболіст.
"Ідіть ще у свої ворота забийте": курйоз із матчу проти "Феєнорда"
Окремо Хомченовський пригадав виїзний поєдинок проти "Феєнорда" в Лізі Європи. За його словами, матч у Роттердамі став справжнім божевіллям через атмосферу на стадіоні та розвиток подій на полі.
Після першого тайму "Зоря" поступалася з рахунком 0:2. У роздягальні Вернидуб традиційно емоційно висловив претензії команді, а перед поверненням футболістів на поле кинув їм услід фразу: "Йдіть ще у свої ворота забийте!".
Іронія полягала в тому, що після поновлення гри Максим Білий справді відправив м’яч у власні ворота. Хомченовський із посмішкою згадав, як футболісти переглянулися між собою після цього епізоду.
У першому матчі проти "Феєнорда", який відбувся в Києві, команди зіграли внічию 1:1. У Роттердамі "Зоря" поступалася 0:3, але зуміла відігратися, перш ніж пропустила на 90+2-й хвилині та програла з рахунком 3:4.
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