Гірке свято: Григорчук програв "Зорі" у важливому для себе матчі

Драматична кінцівка в ювілейному матчі

Матч проти "Зорі" став 200-м для Романа Григорчука в УПЛ у тренерській кар’єрі. Водночас фахівець провів уже 170 поєдинків на чолі "Чорноморця" в елітному дивізіоні українського футболу.

Втім, відзначити ювілей перемогою одеситам не вдалося. Команди обмінялися голами в першому таймі, а після перерви "Чорноморець" пропустив вирішальний м’яч на 89-й хвилині та програв із рахунком 1:2.

Статистика Григорчука в УПЛ

У 200 матчах української Прем’єр-ліги команди під керівництвом Григорчука здобули 68 перемог, 50 разів зіграли внічию та зазнали 82 поразок.

За час роботи в Україні 61-річний тренер очолював три клуби: одеський "Чорноморець", запорізький "Металург" і ЛНЗ.