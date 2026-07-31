Драматичний виліт ЛНЗ з Ліги конференцій: Пономарьов відверто пояснив провал у серії пенальті

Причина пізніх замін та втрачений шанс

Основний та додатковий час вирішального матчу кваліфікації Ліги конференцій завершився з сухими нулями на табло. Доля путівки до наступного раунду вирішувалася в серії післяматчевих 11-метрових, де черкасці поступилися з рахунком 2:4. Відповідаючи на запитання щодо пізніх замін, Пономарьов зазначив, що структура гри не вимагала передчасних втручань.

"У таку гру було складно увійти, тому футболісти, які були на полі, досить якісно грали згідно з нашою установкою на матч. Звичайно, можна було змінити тактику раніше, але після матчу можна лише обговорювати", - підкреслив фахівець.

Окрему увагу наставник приділив Єгору Твердохлібу, який вийшов на поле спеціально під пенальті, але не зміг реалізувати свій шанс. Керманич запевнив, що роздягальня повністю на боці гравця.

"Будь-який гравець може помилитися. Вся команда підтримує Єгора, тому що з кожним таке може статися. Звичайно, ми будемо на нього розраховувати далі", - запевнив тренер.

Колосальний досвід та нові виклики в УПЛ

Незважаючи на виліт з турніру, Пономарьов позитивно оцінив рівень самовіддачі своїх підопічних у дуелі з досвідченим європейським суперником. Черкаський клуб отримав важливий досвід гри під тиском заповнених трибун, що стане міцним фундаментом для виступів на внутрішній арені.

Наставник також переконаний, що внутрішній чемпіонат буде надзвичайно конкурентним, оскільки багато команд суттєво підсилилися та мають високі амбіції.

"Є команди, як "Шахтар", "Полісся", "Харків", київське "Динамо" – вони мають якісних футболістів і більші бюджети. Але потрібно брати хороше з таких матчів, аналізувати й одразу робити висновки для наступної гри в чемпіонаті", - підсумував Пономарьов.