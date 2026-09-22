Бущан вибачився за скандальну поведінку у грі з "Зорею" і розкрив причину реакції (відео інциденту)

Що сталося у матчі з "Зорею"

Після другого забитого киянами м'яча Бущан підійшов до трибун із уболівальниками луганського клубу та емоційно відреагував на їхню адресу, демонструючи різні жести.

Піддався на провокації

За словами голкіпера, під час матчу він чув образи на свою адресу, а також на адресу своєї сім'ї та близьких. Бущан визнав, що піддався емоціям і провокаціям.

"Футбол – це завжди емоції. Частіше за все – сильні та позитивні. Але буває й по-іншому, особливо коли протягом матчу чуєш образи на свою адресу, на адресу своєї сім'ї та близьких. Я піддався цим емоціям і провокаціям та дозволив собі реакцію, якої не повинно було бути. Я можу пояснити, чому так сталося, але не хочу цим виправдовувати свої слова та поведінку", - написав Бущан.

Голкіпер попросив вибачення

Воротар "Динамо" наголосив, що як футболіст і публічна людина має усвідомлювати відповідальність за власні дії навіть у складних емоційних ситуаціях.

"Тому хочу вибачитися перед тими, кого могли образити мої слова", - зазначив Бущан.

Голкіпер також закликав не переносити агресію з повсякденного життя у футбол.

"Ми живемо в дуже непростий час, коли навколо дуже багато злості та агресії. Футбол має давати людям емоції, але точно не такі", – додав він.

Бущан зазначив, що зробив висновки з інциденту та надалі хоче не піддаватися подібним провокаціям.

Що відомо про Бущана в "Динамо"

32-річний Георгій Бущан нещодавно повернувся до київського "Динамо" на правах оренди з житомирського "Полісся".

У нинішньому сезоні голкіпер провів за столичну команду три матчі та не пропустив у них жодного гола.

У матчі 7-го туру УПЛ "Динамо" перемогло "Зорю" з рахунком 2:0.