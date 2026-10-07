"Буду дуже задоволений": Чоботенко відреагував на можливий відхід Сарапія з "Полісся"

"Таких шансів буває небагато"

Едуард Сарапій упродовж останнього часу привертає увагу інших клубів. Зокрема, раніше з'являлася інформація про інтерес до захисника з боку італійського "Сассуоло" та можливі переговори щодо його трансферу.

Сам Чоботенко зізнався, що не хотів би втрачати такого партнера, однак у випадку пропозиції з топового європейського чемпіонату поставиться до цього позитивно.

"Звичайно, втрачати такого партнера завжди погано, як для команди. Але треба розуміти, що таких шансів у житті буває небагато. Тим паче це чемпіонат з топ-5 у Європі", - розповів захисник.

За словами Чоботенка, перехід до сильнішої ліги може стати важливим кроком у кар'єрі Сарапія.

"І дай Бог Едік піде на підвищення. Футболістам завжди треба прогресувати, а перейти до команди, яка грає в одній з топ-5 ліг світу - це тільки позитив. Я буду дуже задоволений, якщо Едік зробить такий крок", - заявив футболіст.

Ідеальний тандем у центрі захисту

Чоботенко та Сарапій – є партнерами в центрі захисту "Полісся". Журналіст Sport RBC.UA під час розмови з футболістом навіть порівняв їхню пару з відомим тандемом Ярослава Ракицького та Олександра Кучера.

Чоботенко зазначив, що оцінювати рівень їхньої взаємодії мають уболівальники, журналісти та тренерський штаб. Самі ж захисники, за його словами, добре відчувають один одного та намагаються приносити максимальну користь команді.

"Ми з Едіком виходимо на кожну гру і добре відчуваємо один одного, намагаємося дати максимум нашій команді. Щодо оцінки наших дій, то це до тренерського штабу, вболівальників ну і до вас, журналістів", - сказав Чоботенко.