До битви з "Шахтарем": ключовий гравець "Динамо" повернувся після травми

Як іде підготовка до Класичного

Динамівці провели перше тренування на тижні. Перед заняттям команда розібрала попередню гру з криворізьким "Кривбасом" (2:0) на теоретичному занятті, після чого виконала комплекс інтенсивних вправ із м'ячами на полі. Гравці, які брали участь у матчі з "Кривбасом", працювали у відновлювальному режимі, а решта отримала повноцінне навантаження.

Головною подією стало повернення до загальної групи хавбека і капітана "Динамо" Віталія Буяльського, який травмувався на початку вересня на тренуванні перед поєдинком проти ЛНЗ. Востаннє Буяльський виходив на поле 31 серпня в матчі проти "Буковини" (0:3), а загалом у поточному сезоні 32-річний півзахисник провів за киян 8 ігор і відзначився двома асистами.

Разом із ним повноцінно займалися Костянтин Вівчаренко та Богдан Редушко, які також оговталися після ушкоджень.

Коли і де відбудеться протистояння з "Шахтарем"

Вже у неділю, 8 листопада, на киян чекає надзвичайно важливий поєдинок 12-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря". Матч пройде у Львові, початок зустрічі заплановано на 18:00.

Для "біло-синіх" це буде нагода реабілітуватися за нещодавню розгромну поразку від "гірників" (0:3) в 1/8 фіналу Кубка України.

Наразі в турнірній таблиці чемпіонату України "Шахтар" посідає 1-ше місце з 28 очками, тоді як "Динамо" розташовується на 3-й сходинці, маючи у своєму активі 22 бали.