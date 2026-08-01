Бенефіс Костенка: "Карпати" розбили "Кривбас" в 1-му турі УПЛ

УПЛ, 1-й тур

"Кривбас" - "Карпати" - 1:4 (1:1, 0:3)

Голи: Юрчец, 22 (з пенальті) - Чачуа, 45+3 (з пенальті), Бабогло, 57, Костенко, 65, Вантух, 72.

“Кривбас”: Кемкін - Юрчец, Вілівальд, Джонс, Бекавац - Наві - Джовані, Я. Шевченко - Сек, Сатчвелл, Каменський.

“Карпати”: Марченко - Мірошніченко, Бабогло, Стецьков, Лях - Ерікі - Чачуа, Моха - Чебер, Русин, Костенко.

Хвилина мовчання

На жаль, розповідь про футбол вкотре доводиться починати не з футбольних тем. Адже 30 липня внаслідок російського удару балістичною ракетою по селищу Радушне під Кривим Рогом загинули п'ятеро членів родини Волошиних.

Підтверджена загибель двох дорослих та трьох дітей. Доля ще шести дітей цієї багатодітної родини поки що лишається невідомою. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, на стадіоні "Гірник" в Кривому Розі прозвучала хвилина мовчання.

Перестрілка 11-метровими

Команди стартували достатньо моторно - на перших хвилиних моменти мали Назарій Русін та Сатчвелл. Проте зрештою гру під контроль взяли "Карпати", тоді як "Кривбас" зробив ставку на швидкі контратаки.

І на 20-й хвилині черговий випад криворіжців закінчився дриблінгом Сатчвелла на лівому фланзі та порушенням від Мірошніченка. Удар з позначки впевнено реалізував Юрчец.

Після цього тиск "Карпат" нікуди не зник, але реальних шансів біля воріт Кемкіна було обмаль. Та все ж на перерву команди пішли за рівного рахунку - Джонс сфолив на Костенку у власному штрафному, і Чачуа з позначки відновив рівновагу.

Гармата Бабогла та соло Костенка

В другому таймі домінування "Карпат" стало ще більш очевидним - гості регулярно створювали моменти біля воріт суперника. І вже на 57-й хвилині цей тиск приніс результат - Бабогло після розіграшу кутового потужним ударом прошив захист криворіжців та Кемкіна.

А вже менш ніж за 10 хвилин "Карпати" пішли у відрив. Русін відібрав м'яч в центрі поля і запустив Костенка в забіг до воріт "Кривбасу". Молодий нападник лвів'ян свій момент реалізував.

Але найяскравішйи момент для Костенка стався на 72-й хвилині. Ян ефектно вийшов на ударну позицію крізь захист суперника і підсікав м'яч у ворота. З цим ударом Кемкін впорався, але на добиванні зіграв Вантух, для котрого цей гол став дебютним в зелено-білій футболці.

На жаль, майже одразу після цього матч довелося перервати через повітряну тривогу в Кривому Розі. Ця вимушена пауза тривала майже годину.

А після поновлення гри, попри потрійну заміну від ван Леувена, "Кривбасу" так і не вдалося переломити хід зустрічі. Тож зрештою фінальний свисток зафіксував впевнену вольову перемогу гостей.