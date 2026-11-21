Чотири голи та камбек "Ньюкасла"

Гості активніше провели першу половину зустрічі та відкрили рахунок на 33-й хвилині.

Після втрати м'яча захисником господарів Льюїсом Голлом Кай Гаверц віддав передачу на Еберечі Езе, який точним ударом вивів "Арсенал" уперед.

На перерву лондонці пішли з мінімальною перевагою, однак після відпочинку перебіг зустрічі різко змінився.

"Ньюкасл" провів одразу три заміни та значно активізував атакувальні дії.

Уже на 49-й хвилині Гарві Барнс зрівняв рахунок, а на 62-й Малік Тіав відзначився після розіграшу кутового, вивівши господарів уперед.

Після другого гола "Ньюкасл" продовжив тиснути на суперника. Господарі створили ще кілька небезпечних моментів і навіть влучили у поперечину.

Проте "Арсенал" зумів відповісти. На 78-й хвилині Ноні Мадуеке завершив швидку контратаку ударом, після якого м'яч із рикошетом опинився у воротах.

В останні хвилини обидві команди намагалися вирвати перемогу. Арбітр компенсував дев'ять хвилин, однак рахунок більше не змінився.

"Ньюкасл" – "Арсенал" – 2:2 (0:1) Голи: Барнс (49), Тіав (62) – Езе (33), Мадуеке (78).

"Арсенал" не скористався осічкою конкурента

Перед матчем лондонці отримали можливість зміцнити лідерство в чемпіонаті після того, як "Манчестер Сіті" вдома зіграв унічию з "Фулгемом" – 1:1.

У разі перемоги команда Артети могла збільшити відрив від манчестерців до восьми очок.

Однак нічия в Ньюкаслі не дозволила "канонірам" повною мірою скористатися втратою очок конкурентом.

Додатковою неприємністю для лондонців стала травма голкіпера Давіда Раї, який був змушений залишити поле у другому таймі.