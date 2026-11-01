"Я зачистив хевівейт": Усик зробив заяву про зміну вагової категорії
Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик окреслив плани на наступний етап кар'єри. Українець підтвердив інтерес до поєдинку з непереможним американцем Давідом Бенавідесом і розповів, за яких умов готовий повернутися до першої важкої ваги.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на DAZN.
Українець пояснив важливі зміни
Після поєдинку між Саулем Альваресом та Крістіаном Мбіллі Усик дав інтерв'ю Майку Коппінджеру для DAZN. Під час розмови журналіст порушив тему можливого протистояння українця з Давідом Бенавідесом у першій важкій вазі.
Американець, який має рекорд 32-0 (25 КО), володіє чемпіонськими поясами WBA та WBO. Усик (25-0, 16 КО) не став приховувати зацікавленості таким поєдинком.
"Я вже зачистив надважкий дивізіон і повертаюся у свою вагову категорію", - пояснив український боксер.
На запитання про поточну вагу Усик відповів, що зараз важить приблизно 96-97 кг. Також він наголосив, що хотів би зустрічатися з суперниками на піку їхньої форми.
"Якщо у мене буде можливість повернутися в крузервейт, я повернуся. Це буде великий бій, тому що Бенавідес – великий чемпіон. Ну і я теж трішки", – додав українець.
Коли Усик востаннє боксував у крузервейті
У крузервейті Усик востаннє виступав у листопаді 2018 року. Тоді він зустрівся з британцем Тоні Белью та здобув перемогу нокаутом у восьмому раунді.
На той момент українець володів усіма основними чемпіонськими поясами дивізіону та мав статус абсолютного чемпіона світу. Після цього він перейшов у надважку вагу, де також двічі підкорив абсолютну вершину. Тепер повернення до першої важкої ваги може відкрити для Усика нову гучну сторінку кар'єри.
Втім, перед потенційною зустріччю з українцем американцю належить провести важливий бій. 5 грудня Бенавідес проведе об'єднавчий поєдинок з чемпіоном WBC Міхалом Чеслаком. Саме його результат та подальші домовленості можуть вплинути на організацію можливого поєдинку з Усиком.
Раніше стало відомо, що Вайлдер домовився про бій із непереможеним чемпіоном.