Усик і Канело провели спільне тренування в Іспанії: у таборі засвітилася ще одна зірка (відео)

Спільна робота та зіркове поповнення в таборі

Альварес разом зі своїм беззмінним тренером і менеджером Едді Рейносо розгорнув підготовчий табір на базі Усика у іспанському місті Гандія. Авторитетне видання The Ring поділилося кадрами, де Усик і Канело разом відпрацьовують виснажливі бігові сесії на доріжках.

Окрім Альвареса, Рейносо привіз до Іспанії ще одного чинного володаря титулу – чемпіона світу в напівлегкій вазі Рафаеля Еспиносу, який також приєднався до тренувального процесу.

Грандіозний турнір у Саудівській Аравії

Підготовка зіркових мексиканських боксерів приурочена до масштабного вечора боксу "Мексика проти Решти світу", який відбудеться 31 жовтня в аравійському Ер-Рияді.

У головній події вечора Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 КО) вийде в ринг проти володаря пояса WBC у суперсередній вазі Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 КО). У межах цього ж шоу Рафаель Еспиноса (28-0, 24 КО) проводитиме захист титулу проти обов'язкового претендента Лоренсо Парри (24-1-1, 18 КО).