Українець феєрично дебютував за "Реал": попереду старт у Євролізі

Яскравий старт та висока ефективність

У першій спаринговій грі передсезонної підготовки "Реал" розгромив "Басконію" з рахунком 121:80. Шульга розпочав поєдинок у стартовому складі та провів на майданчику 18 хвилин і 21 секунду. За цей час захисник набрав 15 очок, реалізувавши 2 з 2 двоочкових, 2 з 3 триочкових та 5 з 6 штрафних кидків.

Також українець віддав 5 результативних передач, зібрав 2 підбирання та зробив 4 перехоплення при 2 втратах і 1 фолі, завершивши гру з підсумковим рейтингом ефективності "+24". За кількістю здобутих пунктів Максим став другим найрезультативнішим гравцем мадридців після Факундо Кампаццо.

Максим Шульга вийшов у стартовій п'ятірці "Реала" (фото: x.com/RMBaloncesto)

Контракт із грандом та новий етап кар'єри

Український баскетболіст підписав із мадридським клубом дворічну угоду – до завершення сезону-2027/28. Попередній сезон-2025/26 Шульга провів у НБА, виступаючи за "Бостон Селтікс", у складі якого відіграв 11 матчів у регулярному чемпіонаті та дві зустрічі в плей-офф. Влітку гравець також дебютував за національну збірну України у відборі на ЧС-2027.

Нагадаємо, "Реал" є діючим чемпіоном Іспанії та фіналістом Євроліги минулого сезону. Перший офіційний поєдинок нового сезону мадридці проведуть 24 вересня у рамках Євроліги проти клубу "Дубай".