Новий виклик в Іспанії: центровий збірної України з баскетболу змінив клуб

Угода між українським баскетболістом та іспанським клубом розраховано на один сезон. Скапінцев став одним із перших літніх підсилень команди.

К клубі вважають, що українець зможе підсилити захист команди завдяки габаритам та грі під кільцем. Також Скапінцева характеризують як ефективного гравця у взаємодії pick-and-roll, який, попри свій зріст, добре рухається та володіє кидком із середньої і дальньої дистанції.

Амбіції та повернення "Лейми Коруньї"

Нова команда українця повернулася до елітного дивізіону іспанського баскетболу після річної перерви. Вилетівши з Ліги ACB у сезоні-2024/25, клуб потужно провів наступний розіграш у Primera FEB.

Посівши друге місце у регулярному чемпіонаті, "Лейма Корунья" пробилася до фіналу плей-оф, де у напруженому поєдинку здолала "Естудіантес" в овертаймі (100:97) та виборола путівку до еліти.

Перехід в статусі чемпіона

Минулу кампанію Дмитро провів у складі ізраїльського "Хапоеля" з Єрусалима, де здобув титул чемпіона країни. У Єврокубку його середня статистика становила 5,4 очка, 5,5 підбирання та 0,5 передачі за гру. Після завершення сезону ізраїльтяни не активували опцію продовження контракту, тож центровий отримав статус вільного агента.

Кар'єра центрового

За свою кар'єру Скапінцев встиг пограти за "Черкаських Мавп" та "Київ-Баскет" в Україні. За кордоном Дмитро захищав кольори литовського "П'єно Жвайгждес", а також виступав за "Вестчестер Нікс", "Мен Селтікс" та "Ріл-Сіті Ремікс" в G-Лізі НБА.

Ба більше, він також встиг дебютувати за основну команду "Нью-Йорк Нікс" в НБА.