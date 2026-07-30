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Баскетбол 30 липня 2026, 16:20

Ефект Леброна: Джеймс вже встановив рекорд в "Філадельфії"

Легендарний форвард встановив нове досягнення, навіть не вийшовши на майданчик
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Легенда НБА продовжує бити рекорди (Фото: sixers, Instagram)
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Легендарний форвард НБА Леброн Джеймс встановив свій перший рекорд у складі "Філадельфії Севенті Сіксерс", навіть не виходячи на баскетбольний майданчик. Перехід зіркового баскетболіста спровокував справжній ажіотаж серед уболівальників та перевершив світові показники продажів спортивної атрибутики.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на CBS News.

Абсолютний світовий рекорд продажів

За перші 48 годин після оголошення про перехід, джерсі із прізвищем "Джеймс" у кольорах "Сіксерс" стали найпродаванішими серед усіх спортсменів, які коли-небудь змінювали команду, незалежно від виду спорту.

За цим показником Леброн перевершив попередній абсолютний рекорд японської зірки бейсболу Шохея Отані під час його гучного переходу до "Лос-Анджелес Доджерс".

Перевершив власний показник у "Лейкерс"

За даними найбільшого дистриб'ютора спортивного мерчу Fanatics, інтерес до нової форми баскетболіста виявився суттєво вищим, ніж під час його попередніх трансферів.

Зокрема, за першу добу після підписання контракту з "Філадельфією" вболівальники придбали більше товарів з символікою Джеймса, ніж за весь перший тиждень після його приєднання до "Лос-Анджелес Лейкерс" у 2018-му році.

Також стало відомо, що "королівський" мерч посів восьме місце в рейтингу найпопулярніших товарів серед усіх видів спорту за даними тих таки Fanatics.

Раніше ми повідомляли, що зірка "Голден Стейт" зберіг вірність клубу та уклав новий контракт.

Баскетбол НБА Леброн Джеймс