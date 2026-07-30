Ефект Леброна: Джеймс вже встановив рекорд в "Філадельфії"

Абсолютний світовий рекорд продажів

За перші 48 годин після оголошення про перехід, джерсі із прізвищем "Джеймс" у кольорах "Сіксерс" стали найпродаванішими серед усіх спортсменів, які коли-небудь змінювали команду, незалежно від виду спорту.

За цим показником Леброн перевершив попередній абсолютний рекорд японської зірки бейсболу Шохея Отані під час його гучного переходу до "Лос-Анджелес Доджерс".

Перевершив власний показник у "Лейкерс"

За даними найбільшого дистриб'ютора спортивного мерчу Fanatics, інтерес до нової форми баскетболіста виявився суттєво вищим, ніж під час його попередніх трансферів.

Зокрема, за першу добу після підписання контракту з "Філадельфією" вболівальники придбали більше товарів з символікою Джеймса, ніж за весь перший тиждень після його приєднання до "Лос-Анджелес Лейкерс" у 2018-му році.

Також стало відомо, що "королівський" мерч посів восьме місце в рейтингу найпопулярніших товарів серед усіх видів спорту за даними тих таки Fanatics.