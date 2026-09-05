З досвідом в Суперлізі: "Київ-Баскет" підсилився американським центровим

Досвід в Україні та за кордоном

Едді Хант уже добре знайомий українським уболівальникам. У сезоні-2024/25 він захищав кольори криворізького "Кривбаса". У складі цієї команди центровий провів 14 матчів, демонструючи середню статистику у 9,1 очка, 6,4 підбирання та 1,5 передачі за гру.

У лютому гравець залишив Україну та перебрався до Австралії. За свою кар'єру американський легіонер також встиг виступити у чемпіонатах Аргентини, Грузії, Італії, Португалії та Мексики.

Минулий сезон Хант завершував у складі естонського клубу "Рейнар" з Першої ліги, де його показники складали 7,4 очка, 9,4 підбирання та 2,2 передачі.

Кадрова комплектація киян

Хант став уже другим іноземним новачком "Київ-Баскета" під час міжсезоння. Раніше столичний клуб також повідомив про підписання американського захисника Кема Кларді.

Також столичний клуб підписав кілька українських виконавців. Серед них - Ілля Кабацюра, Андрій Бутко, Назар Холод, Данило Пирогов, Данило Марків та Мар'ян Рудий.