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Баскетбол 06 серпня 2026, 20:06

Баскетбольний клуб Суперліги вказав на двері лідеру команди

"Прикарпаття-Говерла" попрощалася з Іллею Кабацюрою та ще трьома виконавцями
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ілля Кабацюра (фото: ФБУ)
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Івано-франківський баскетбольний клуб "Прикарпаття-Говерла" офіційно оголосив про масштабне оновлення складу у міжсезонні. Команду залишили одразу чотири гравці, серед яких один із ключових виконавців останніх років.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Втрата лідера та кадрові чистки

Головною втратою франківців став 30-річний форвард Ілля Кабацюра. У минулому сезоні Суперліги він провів 24 матчі, де був одним із найкращих у складі команди із середньою статистикою в 14.4 очка, 6.0 підбирань та 2.4 передачі.

Також табір "Говерли" залишили:

  • Данило Марків (23 роки) – 27 матчів у минулому сезоні (4.3 очка, 1.5 підбирання);
  • Владислав Іванов (23 роки) – 7 поєдинків (6.7 очка, 3.9 підбирання);
  • Мар'ян Рудий (22 роки) – відіграв 6 матчів у Суперлізі та 13 поєдинків за другу команду клубу у Першій лізі, де увійшов до символічної збірної турніру.

Клуб подякував баскетболістам за роботу та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

Нагадаємо, у минулому розіграші Суперліги "Прикарпаття-Говерла" посіла четверте місце за підсумками регулярного чемпіонату, але вибула у чвертьфіналі плей-офф від БК "Рівне".

Раніше збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.

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