"Уважаю своих болельщиков": Виталий Лялька рассказал о текущем статусе своей карьеры

Что с карьерой Виталия Ляльки

Форвард сборной Украины во время Генассамблеи Национального олимпийского комитета рассказал Sport RBC.UA , что официально игровую карьеру не завершал. Теперь Виталий адаптируется к новому амплуа – в начале сентября он вошел в состав обновленной Комиссии атлетов НОК Украины.

"Пока в моей карьере, можно так сказать, пауза. Если бы я завершил карьеру, я бы официально об этом объявил. Я уважаю своих болельщиков. А что касается паузы, то пока осваюсь в такой жизни. Хочется быть причастным к развитию спорта в Украине, так как все-таки я вижу много проблем. Как-никак мне уже 30 лет, из них 15 я живу в хоккее на профессиональном уровне", – рассказал Лялька.

Виталий Лялька был лидером и капитаном "Кременчуга" (фото: ХК Кременчуг)

Новая миссия в НОК

Виталий отмечает, что сейчас хотел бы приобщиться к развитию украинского спорта как функционер. Хоккеист отмечает, что в условиях полномасштабной войны украинский спорт находится в "аварийном" состоянии.

"Я точно понимаю, что сейчас назвать аварийным украинский хоккей и, в принципе, спорт – ничего не сказать. Вот сегодня на Генассамблее те представители, которые есть – это те люди, которые реально держат спорт вовсю. То, что он в наших реалиях существует – это чудо. Потому что все аварийное. Разрушается инфраструктура. Мы все это видимо. Это аксиома, на сегодняшний день", – отметил Виталий Лялька.

По его словам, важно сохранить молодежь и дать ей импульс для саморазвития в Украине.

"Хотелось бы просто как-то быть причастным, чтобы все-таки молодежь, которая здесь осталась и продолжает жить в Украине, несмотря на все современные вызовы, имела возможность заниматься спортом. Мечтать хоть о чем-то. Потому что у нас постоянные бомбардировки, тревоги – это не жизнь. Спорт все-таки отвлекает. И все же, это основа нации. Поэтому, если будет спорт в стране, то и демографическая составляющая улучшится. А это основа. Так что, я бы хотел как-то помочь государству в этом направлении", – сказал Лялька.

Виталий Лялька в сборной Украины

Последние сезоны на профессиональном уровне Виталий Лялька провел в составе хоккейного клуба "Кременчуг". В составе национальной сборной Украины, по данным EliteProspects, Лялька отыграл 52 матча и набрал 41 очко (19+22) по системе гол+пас.