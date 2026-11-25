Трое россиян получили возможность выступить в Финляндии

Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев примут участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в финской Руке 27-29 ноября.

Ранее их участие в соревнованиях оказалось под вопросом из-за решения правительства Финляндии усилить ограничения на въезд в страну для российских спортсменов, в том числе тех, кто выступает в нейтральном статусе.

Однако новые правила не распространяются на трех указанных лыжников. Постановление касается лиц, въезжающих в страну за визами для краткосрочного пребывания, тогда как Терентьева, Непряева и Коростелев находятся в Финляндии по другим правовым основаниям.

В то же время остальные российские спортсмены, которые предварительно зарегистрировались на соревнования в Руке, отказались от участия.

В финской федерации объяснили решение

Исполнительный директор финской лыжной федерации Марлеена Валтасола подчеркнула, что организаторы соревнований должны соблюдать как требования международной федерации лыжного спорта (FIS), так и законодательства страны-хозяина.

"Как организаторы соревнований мы должны придерживаться правил нашей международной федерации FIS, а также обязательных к выполнению рекомендаций Международного спортивного арбитражного суда (CAS)", - заявила Валтасола.

Она также отметила, что федерация постоянно контактирует с компетентными государственными органами, чтобы получать актуальную информацию о политике страны.

Таким образом, допуск спортсменов к международным соревнованиям и возможность их въезда на территорию Финляндии остаются разными вопросами: FIS определяет спортивные критерии участия, тогда как решение о пересечении границы принимает государство.

Когда начнется первый этап Кубка мира

Официальные стартовые списки участников соревнований в Руке должны быть утверждены в четверг, 26 ноября. Соревновательная программа первого этапа Кубка мира сезона-2026/27 начнется на следующий день и продлится до 29 ноября.