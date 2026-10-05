НХЛ: "Детройт" едва не отыграл три шайбы, "Виннипег" и "Вегас" вырвали победы на характере

"Рейнджерс" возглавили Восток

Нью-Йоркские "Рейнджерс" обыграли "Юту" со счетом 4:2 и одержали третью победу в четырех стартовых матчах сезона. Благодаря этому, команда вышла в лидеры Восточной конференции.

"Юта" дважды сокращала отставание до минимума, однако в заключительном периоде "Рейнджерс" забили две шайбы и довели встречу до победы.

"Рейнджерс" - "Юта" - 4:2

Первую победу в сезоне одержал "Виннипег". "Джетс" на выезде победили "Детройт" со счётом 3:2. Главным героем встречи стал Коннор, оформивший дубль. Еще 33 броска отразил голкипер Виннипега Скиннер.

При этом "Джетс" продолжают играть без дисквалифицированного вратаря Хеллебака.

"Детройт" - "Виннипег" - 2:3

"Анахайм" вырвал победу в овертайме

"Анахайм" в напряженном матче одолел "Флориду" - 3:2 в овертайме. Хозяева дважды выходили вперед, но "Пантерз" каждый раз находили ответ. Победную шайбу в овертайме забросил Гранлунд.

"Анахайм" - "Флорида" - 3:2 ВТ

Еще одну победу со счетом 3:2 одержал "Вегас". "Голден Найтс" на выезде обыграли "Ванкувер". Канадцы открыли счет в первом периоде, однако гости ответили тремя шайбами подряд. "Кэнакс" сумели сократить отставание, но спасти матч не смогли.

"Ванкувер" - "Вегас" - 2:3

Единственной игрой без особой интриги стало противостояние "Сиэтла" и "Калгари". "Кракен" забили пять шайб уже за два периода и в итоге победили с разгромным счетом 6:1.

"Сиэтл" - "Калгари" - 6:1

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