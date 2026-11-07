"Баффало" разгромило "Коламбус" и камбэк "Анахайма": результаты НХЛ

"Баффало" уверенно обыграло "Коламбус"

"Баффало" на домашнем льду одержало победу над "Коламбусом" - одним из главных героев встречи стал оформивший дубль Джош Норрис. Оуэн Павер записал на свой счет три результативных передачи, а Джек Квинн отметился голом и ассистом.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте благодаря шайбе Квинна, однако Кент Джонсон сравнял результат на 16-й. В конце первого периода Норрис снова вывел "Баффало" вперед.

Во второй 20-минутке преимущество хозяев увеличили Расмус Далин, Норрис и Ноа Остлунд. После пятой шайбы "Коламбус" взял тренерский запрос на просмотр эпизода по поводу возможного вмешательства в действия вратаря, но судьи подтвердили взятие ворот.

"Блю Джекетс" сумели сократить отставание только в конце третьего периода: Зак Веренски реализовал большинство и установил окончательный счет.

"Баффало Сейбрс" - "Коламбус Блю Джекетс" - 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

"Миннесота" дожала "Сан-Хосе"

"Миннесота" дома победила "Сан-Хосе" со счетом 4:1. Защитник Квинн Хьюз также провел результативный матч – гол и две передачи.

Голкипер "Миннесоты" Эспер Валльстедт отразил 23 броска. Для "Уайлда" это третья победа подряд. Команда также не проигрывает в основное время в течение семи последних встреч - шесть побед и одна ничья. "Шаркс" потерпели четвертое поражение подряд и шесть в последних семи матчах.

"Миннесота Уайлд" - "Сан-Хосе Шаркс" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Анахайм" вырвал победу у "Калгари" в конце матча

Самый результативный поединок игрового дня состоялся в Калгари, где местные "Флеймз" уступили "Анахайму". "Дакс" отыгрались после отставания в две шайбы, а победу команде принес Каттер Готье, забивший за 1 минуту и 34 секунды до завершения третьего периода.

Хозяева активно начали встречу: Уильям Стремгрен открыл счет уже на третьей минуте, но Джефф Малотт менее чем за пол минуты сравнял результат. В конце первого периода Джоэл Генли снова вывел "Калгари" вперед, а Джоэл Фараби реализовал большинство и сделал счет 3:1.

Во втором периоде Тристан Люно сократил отставание "Анахайма". В начале третьей двадцатиминутки Лео Карлссон реализовал большинство и сравнял счет.

Развязка наступила в конце встречи. Готье получил передачу от Микаэля Гранлунда и точным броском по правому кругу вбрасывания вывел гостей вперед.

"Калгари Флеймз" - "Анахайм Дакс" - 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)