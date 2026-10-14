11 шайб в матче: "Одещина" и "Днепр" выявили нового лидера чемпионата Украины

Решающий перелом в третьем периоде

Гости из Херсона открыли счет уже на 6-й минуте усилиями Льва Коробкова. Однако хозяев это не смутило: Анатолий Ревука и Расим Абдуллаев еще до первого перерыва вывели "Одещину" вперед.

Второй игровой отрезок превратился в настоящую голевую перестрелку. На точный бросок Тимофея Лактионова одесситы ответили шайбами Ильи Щербака (в большинстве) и Александра Влащинского. Впрочем, херсонцы перед самым перерывом сократили отставание до минимума благодаря голу Александра Журенко – 4:3.

Судьба встречи решилась в третьей 20-минутке, в которой "Одещина" полностью перехватила инициативу и отправила в ворота соперника четыре безответные шайбы. Расим Абдуллаев и Илья Щербак оформили дубли, а еще по голу в свой актив записали Валентин Мурин и Артем Целогородцев.

Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон

"Одещина" – "Днепр" (Херсон) – 8:3 (2:1, 2:2, 4:0)

Шайбы: 06:11 Коробков – 0:1, 15:16 Ревука (Мосюк, Пойманов) – 1:1, 17:56 Абдуллаев – 2:1, 22:56 Лактионов – 2:2, 36:34 Щербак (Абдуллаев, Дворник) – 3:2, 37:43 Влащинский – 4:2, 38:57 Журенко – 4:3, 53:11 Абдуллаев – 5:3, 55:03 Ревука (Щербак, Мосюк) – 6:3, 55:15 Целогородцев – 7:3, 59:55 Щербак – 8:3.

Турнирное положение команд

Благодаря этой третьей подряд победе "Одещина" набрала 11 очков и единолично возглавила турнирную таблицу чемпионата Украины. Херсонский "Днепр" остается на последнем месте, до сих пор не набрав ни одного очка в текущем розыгрыше.