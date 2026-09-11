Зверева "ограбили" на US Open-2026: судья начал расследование из-за пропавшей ракетки (видео)

"Ограбление" во время смены сторон

Во время перерыва между геймами немецкий теннисист подошел к своей скамье и обнаружил, что не может найти ракетку. Зверев сразу же обратился к арбитру на вышке, эмоционально доказывая, что оставил ее на своем месте, а теперь она удивительным образом исчезла.

Напряжение на корте росло, пока судья не предложил немцу проверить собственное снаряжение:

"Бро, а может она в твоей сумке?"

После этих слов Зверев заглянул в свой реквизит и действительно нашел "пропавшую" ракетку там. На этом курьезный инцидент был исчерпан под смех трибун.

Результат поединка

Вопреки рассеянности во время паузы, немец уверенно провел весь матч и не оставил шансов своему оппоненту. Он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа в трех сетах – 6:2, 7:5, 6:1 и вышел в третий полуфинал US Open в карьере.

В следующем раунде Зверев сыграет против "нейтрального" Карена Хачанова за право во второй раз выйти в финал нью-йоркского Грендслема.