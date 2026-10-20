Не удержала преимущество: Снигур вылетела со старта WTA 500 в Нинбо

WTA 500, Нинбо. Первый круг

Катаржина Кава (Польша) - Дарья Снигур (Украина) - 1:6, 6:2, 6:4

Снигур не удержала преимущество после первого сета

Снигур мощно начала встречу: взяла подачу соперницы уже в первом гейме, а впоследствии оформила еще три брейка. Украинка уверенно довела партию до победы – 6:1.

Однако во втором сете ситуация изменилась. Кава дважды выиграла гейм на подаче Снигур и сравнял счет за партиями, победив с результатом 6:2. Решающий сет проходил в равной борьбе по счету 3:3. В седьмом и восьмом геймах польская теннисистка перехватила инициативу и в конце концов закрыла партию со счетом 6:4.

Как Снигур попала в основную сетку

Украинка начала выступления в основной сети Нинбо в статусе лаки-лузерки. Несмотря на поражение в финале квалификации, она получила шанс сыграть в основном турнире после освобождения места из-за отказа Майи Хвалинской.

Для Снигур и Кавы это была четвертая очная встреча. Перед этим теннисистки сыграли в финале квалификации в Нинбо, где украинская снялась после первого сета.

После победы польки общий счет их очных противостояний стал равным – по две победы у каждой.